El abogado de hijos no reconocidos por sus padres: "No se pueden salir con la suya por ser famosos"

A partir del reconocimiento, después de tantos años, de la paternidad de Manuel Díaz sobre su hijo el Cordobés; un grupo de hijos de famosos no reconocidos han planteado a los poderes públicos una serie de medidas drásticas y contundentes para acabar con la gran problemática de casos como los del Cordobés o los que han vivido ellos mismos en primera persona.

Algunos de estos hijos no reconocidos son de los cantantes Julio Iglesias, Camilo Sesto, Juan Carlos Calderón, el cantante de los del Río; los futbolistas Eto'o y Gento, el marido de la Duquesa Roja y el ganadero Benítez Cubero.

Fernando Osuna, el abogado que representa a este grupo, ha estado hoy en directo en el programa de Espejo Público y ha asegurado que "en algunos países cuando una madre llega al registro civil y el padre no comparece, se están aplicando una serie de mecanismos para reconocer al progenitor, aportando todos los datos que se conozcan. De este modo si el padre no da la cara, el registro contaría con muchos datos para dar con él". Además, defiende que la "inmediatez" es un factor fundamental para que estos hijos e hijas no se sientan desamparados durante tantos años.

La hija no reconocida del futbolista Eto'o

El programa también ha contado con el testimonio de Dee Dee, la madre de Erika, una hija no reconocida del futbolista Eto'o y ha denunciado que "por ser famosos no pueden salirse con la suya". "Es incomprensible que haya una ley que ampare que ni si quiera se pueda hacer una prueba de ADN para descartar", alega.

Con el objetivo de luchar contra este fenómeno, Fernando Osuna ha elaborado un programa que propone la creación de una asociación, la elaboración de un libro que exponga estos casos, el establecimiento de un día internacional para dar visibilidad a los hijos no reconocidos, estrechar los lazos con los medios de comunicación, entre otras medidas.