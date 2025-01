La declaración completa de Elisa Mouliaá ante el juez: "Cuando estaba en la cama le dijo que estaba incómoda y violentada"

El juez que investiga al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliáa escuchaba este jueves dos versiones opuestas. Íñigo Errejón afirma que todo fue consentido, mientras que ella asegura que aquella noche de septiembre de 2021 le dejó claro que no quería tener relaciones. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la declaración íntegra de la actriz Elisa Mouliaá.

La actriz fue la primera en declarar, ratificando su denuncia. En la misma relató haber recibido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual del exdiputado antes, durante y después de una fiesta a finales de septiembre de 2021 a la que acudieron juntos tras la presentación de un libro de Errejón en Madrid en casa de unos amigos de la actriz.

Elisa Mouilaá aseguraba ante el juez que dejó claro a Errejón que no quería mantener relaciones sexuales con él y que se sintió incómoda y le tuvo que recordar que "solo sí es sí". Además, señala que bebió mucho en la fiesta después de un tiempo sin consumir alcohol y que llegó a pensar que el político podía haber echado "algo" en las copas que le llevó.

Las presuntas agresiones se dieron en el ascensor en el que acudían a la fiesta, donde dice que Errejón la besó sin su consentimiento. Además, asegura que en una habitación de esa vivienda sufrió tocamientos no consentidos. La actriz explica que no denunció antes por consejo de su psicólogo al no sentirse preparada.

Declaración al completo de Elisa Mouliaá

Él comienza a contestar sobre historias de Instagram un año antes de los hechos

No quedaron

Él le invitó a la presentación de su libro a finales de septiembre

Él le invita a ella a tomar algo en una cafetería en una céntrica calle de Madrid

Ella tomó una cerveza no recuerda lo que tomó él. Estuvieron menos de una hora

No tuvo conexión con él y le invitó por cortesía a una fiesta de su amiga y dijo que sí para su sorpresa. Llamó a su amiga por si podía ir y le contesto que sí

Él pidió un taxi y él le puso unas condiciones, ella no supo reaccionar y se sintió bastante violentada

La primera interacción fuera de lugar ella lo interpretó como forma de bromear de saltarse 10 pasos

Estaba bastante serio y luego pasó eso

Le besó en la boca metiéndole la lengua

Ella se apartó y diciéndole que iba muy rápido, en ese momento no le dijo nada porque se abrió la puerta del ascensor

El piso era del novio de una amiga suya

El estuvo hablando con todo el mundo, bebiendo, bailando y hablando

Bebieron mucho para ella pues había sido madre hace un año y él le dio dos copas

Su amigo quería bailar una canción de Los Secretos y Errejón puso dos canciones punkis

Eran unas 12 personas

No sé si fue un ataque de celos y la cogió del brazo fuertemente y la llevo por un pasillo a una habitación

Cree que su amigo lo vio, creyeron sus amigos que Errejón era su ligue

No sabe si había cerrojo, él se cercioró que estuviera cerrada la puerta

Ahí empezó a tocarla por encima de la ropa en la pared y luego la llevo a la cama y le quito el sujetador recuerda que había una luz blanca que le impactó

Cuando estaban en la pared le dijo que estaba siendo incómoda y luego la tira en la cama

Se sacó el miembro viril, no le bajó las bragas

No recuerda cuánto duró porque estaba muy incomoda

Le dijo que se sentía violentada

Forcejeó con él levantándose azorada, intenta salir por la puerta y le dijo que se iban en veinte minutos

Ella recuerda que estaba muy ebria y que le daba todo vueltas y que tiene lagunas cuando salió de la habitación no ha dicho que estaba ebria porque le preguntaron por los hechos

No recuerda cuándo salió de la habitación

Solo recuerda que él la dejara salir y le dijera que se iban en 20 minutos

Tiene la imagen de el poniéndole la chupa y el bolso y decirle que el taxi llevaba esperándoles 5 minutos

No entiendo como ella se subió al coche con el

Tiene lagunas si es un taxi

Su padre le llamó en el taxi que su hija tenia 40 de fiebre, él iba de copiloto y ella detrás

Cuando llegaron a su casa él le dijo que subiera para que le firmara el libro que no ha podido hacerlo

Ella estaba en shock y muy borracha

Bebió ron con limón, ella llevaba bastante tiempo sin beber, no había comido

En su casa no le llevó a su habitación y le dijo que estaba sintiendo incomoda y que la dejara en paz., que se sentía super invadida y le dijo que el sí es sí y que iba a llamar un taxi cuando se impuso y él cree que se asustó, se alejaron y fueron a buscar un taxi.

Él le vio muy frío

Al final le dijo que muchas gracias que esto le serviría para futuros encuentros y se fue a su casa y estuvo con su hija en la cama.

Esto se lo contó el 20 de octubre a todas sus amigas, a sus padres y a sus hermanos y a su amiga (la novia del chico de la casa) le escribió por la mañana

En ese momento no era consciente de que era una agresión y un delito. Le afectó mucho al año siguiente, tomó pastillas antidepresivas, luego la psiquiatra le aconsejó un terapeuta y lo estuvo rumiando

Antes de la presentación del libro quiso pasar a Telegram y los mensajes se eliminaban al minuto y le dijo que tenía ganas de conocerlo, que no paraba de pensar en ella

El mes de los hechos le siguió escribiendo por Telegram y ella le contesto WhatsApp y le dijo que no te funciona el otro y ella se rió como diciendo qué cabeza tengo, y lo hizo para que quedara constancia

Él le dijo que esta en Murcia en el Mar Menor

Antes de esto no tenía nada contra él, solo lo conocía por televisión

El 20 de octubre cuenta todo a sus amigas de las tres agresiones

Sus amigos fliparon pero nadie le dijo que esto era un delito. Ella había quedado para conocerlo

Ella no habló con él, no hubo un tonteo con las condiciones le quedó bloqueada

A preguntas del Ministerio Fiscal:

Se empiezan a seguir en redes sociales, estaba casada y estaban bien

A finales de agosto cuando vuelve de Australia y estaba mal con el marido empezaron por Telegram, con ganas de conocerlo, el filtreo fue solo que tenían ganas de conocerlo. Ella llegó tarde a la presentación del libro, le mandó un mensaje que qué ganas de conocerle, que se fuera a una cervecería

Cuando le dio el primer beso le dijo que iba muy rápido, le entró la risa y se abrió las puertas del ascensor

Él reacciona como si no hubiera hecho nada malo, entraron en la casa

En la sala estaban su amigo, Errejón y ella, los demás estaban en el salón

En esos seis metros hasta la habitación, fue a la fuerza y no intentó zafarse y estaba muy borracha

Yo a su amiga le dijo que iba a la presentación que tenía ganas de conocerlo por eso pensarían que era su ligue el único acercamiento fue por una canción

Hizo como un gesto que si hubiera pestillo

Hizo un amago pero ella no puede recordar si hubiera pestillo

Si que se cercioró que estaba cerrada la puerta

Ella recuerda que dijo que iba rápido y vio la luz blanca

Su reacción era muy fría (Errejón)

Tiene una laguna al salir la habitación y recuerda que él le dijo que vale que se van en 20 minutos

No sabe porque no comento nada

No tiene imágenes y lo que recuerda en el coche cuando su padre le llamo

El reacciona cuando estaban en su casa y ella se impone durante toda la noche

Ella se fue a su casa

Dos años más tarde cuando se divorció de su marido ella le pregunta que si conoce algún abogado para divorciarse pero no hubo contestación

En el 2022 le felicitó su cumpleaños, 4 días después le dijo gracias y luego no ha habido contacto

Es la primera vez que le han agredido estando borracha, se ha planteado si le habría echado algo en la copa

Ella se pone mal y le cuenta todo a su psicólogo porque la psiquiatra le recomendó un terapeuta y es a su terapeuta si se lo ha contado

Ella no se habría imaginado que había tantas mujeres agredidas y entonces ella saca fuerzas y es cuando denuncia el día del cumpleaños de una amiga y lo cuenta a sus amigas

A su amiga al día siguiente y le cuenta que fue a saco que ella es de ir mas despacio

Tiene todas las conversaciones de instagran

A las preguntas de SS":

Lo recrimina nada porque fue una sola interacción para que quedara reflejada

A preguntas de su letrado puede aportar todos los documentos, domicilio y teléfono de sus amigos y de un psicólogo

El psicólogo le dice que no denuncie hasta que no esté preparada, le dijo que intentase encontrar su calmar para encontrar la fuerza para enfrentarse a ello

Recuerda que la llamada de su padre le hizo salir de la situación en que estaba

La interacción posterior fue para que él no negara que la conocía

A preguntas de SSA:

Imagino que la vieron ebria

Ella recuerda estaba mas ebria de lo normal

Que esto no tiene un beneficio para ella todo lo contrario

A preguntas del letrado acusación popular:

Lo hizo de forma agresiva y violenta, le metió la lengua hasta la campanilla

Estaban relativamente cerca

Él no le ha pedido perdón todavía

A las 7 y pico de la mañana se lo cuenta a su amiga

Su amiga le dice que si todavía estaba en la casa de el, y le dice que ha estado pero que ahora no

Va a sanitas y le mando sertralina

No sabe lo que el bebÍa pero cree que le dijo ron

A preguntas del letrado del Sr. Errejón:

tiene una captura del 2020 con Errejón pero el la elimino, desconoce si el las tiene

El día de la presentación fue en mataderos, aunque la primera presentación fue en Getafe

Él propuso hablar por Telegram

Cree que fue el quien le prepuso hablar por telegram

El filtreo fue porque quería conocerle y que podia surgir algo no fueron de carácter sexual

Intentaron quedar antes, lo tiene en una captura, el le dijo que demasiado tarde

Ella quería tener una relación con el y formar una amistad ellos no cenaron juntos

Le conto lo de cenar porque le pusieron algo de picar

No estuvieron en la cafetería acariciándose

Ella le invitó por cortesía, no creía que aceptara.

Todo lo que tiene es por lo que recapitulo

Ella puso la denuncia y aportó lo que tenía en ese momento ella no entro en ningún juego y se quedo bloqueada

Cree que no dijo eso, dijo que no te vayas mas de un radio de 20 metros y vuelve en un minuto

Que ha respondido a esa pregunta, ella se aleja de él cuando la besó

No le hizo la cobra, ella no le beso, fue el

Ella le contó a su amiga que llevaba tonteando algún tiempo con Errejón

A nadie de la fiesta le cuenta lo que le paso con el en el ascensor

Ella entra en la fiesta pero no como si hubiera pasado nada todos de la fiestas eran amigos de sus amigos, no los conocia mucho

Errejón les era desconocido

No estaban en la cocina, están en la zona de baile con un amigo, cree que se dio la vuelta y el aprovechó

Todos estaban en la parte de atrás y el le llevo a la habitación de la derecha

Ella cuando estaba en la cama le dijo que estaba incomoda y violentada y le puso la excusa y que habían dejado a su amigo solo

En la cama le quitó el sujetador

En ese momento estaba muy ebria

Al principio le dijo que estaba incomoda y violentada, luego utilizo el argumento de su amigo

Recuerda la luz blanca

En la casa al final cuando el dijo que parara y paro, después de mucho insistir

Cree que fue un taxi, no lo sabe

Ella estaba muy borracha

Errejón no le ofreció el taxi para llevarla a casa y lo recuerda

Estaba muy preocupada por su hija

Ella quiso irse pero subió porque le dijo que quería darle el libro firmado

Ella estaba muy muy ebria y no se paro a pensarla

No puso música, ni saco cervezas

Ella no le ha tocado nunca al sr Errejón ni le beso, anteriormente a que parase le había forzado.

Ella quería dar una imagen de fortaleza para que las demás victimas denunciaran oficialmente

Ella esta esperando a que le pida disculpa

Le dio las gracias para que eso le sirviera a futuros encuentros

Su postura fue dejarlo

Él puso un comentario de una obra y ella se rio, lo borró porque le dijo que lo borrara, y los últimos tuits que puso en su defensa.

Le mandó un cartel de un concierto de Silvio Rodríguez pero no recuerda

Ella no ha borrado nada ha sido el

Puede ser que le pidiera un favor sobre la licencia porque ella pensaba que le debía algo

Lo del abogado fue por whatsapp

Su marido es australiano y no dice ni mu

En el 2023 denunció a su ex marido y ella retiró la denuncia para que su hija tenga un padre presente y tiene muy buena relación con él.

Tiene las conversaciones con su amiga

No ha tenido ninguno beneficio y no ha firmado nada con una productora

No ha sido diagnosticada nada fuera de los hechos la psiquiatra le diagnostica depresión.

S.sa le pregunta respecto al ofrecimiento de sus derechos efectuados por el/la letrado/a de la administración de justicia del juzgado de instrucción no 47 de Madrid, manifiesta:

que se le ha efectuado y no renuncia a la indemnización que pudiera corresponderle

En este acto se le hace entrega de una nota informativa comprensiva de lo anterior y referida a la presente causa, en la que, además, se incluye la dirección de las oficinas de asistencia a las víctimas en esta comunidad.

Leída su declaración se afirma y ratifica y haciéndose cargo de la nota informativa indicada firma con s.sa; doy fe.

