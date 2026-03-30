Ábalos habla desde prisión: "Me molestó que Sánchez se sumara a lo fácil cuando dijo que yo era un desconocido para él"

José Luis Ábalos ha concedido su primera entrevista desde prisión al medio Vozpópuli. Tras 123 días en la cárcel de Soto del Real, el exministro asegura que sabía que había una intención premeditada de meterlo en prisión.

Defiende que no ha flaqueado en ningún momento ya que ha compartido "mucha vida con los perdedores de la sociedad y del mundo". También reitera cierta ansiedad de cara al juicio que le llevará ante el Tribunal Supremo el próximo 7 de abril.

El ánimo de Ábalos

Tras cuatro meses en prisión, el exministro ha destacado que "no ha flaqueado en ningún momento" y ha comentado que se produjo una investigación, especialmente con "sicarios digitales" para ir estrechando el cerco sobre él.

"Se inflaron las penas solicitadas, con el fin de argumentar un riesgo de fuga ante un juicio inminente". Ábalos destaca que, con el decreto en prisión, ya se podía suspender sus derechos como diputado, "lo viví con la naturalidad de lo esperado".

"He sido siempre un luchador, desde la clandestinidad política y he compartido mucha vida con los perdedores de la sociedad y del mundo". Refiriéndose a su personalidad, el exministro se define como una persona humilde en su infancia y juventud. "No soy clasista y me relaciono mejor con la gente humilde".

La vida en prisión

"Los presos me han dispensado un trato de atención, ayuda y afecto inesperado". Ábalos, ha recalcado en la entrevista concedida al medio citado, que sigue preguntándose muchas veces inconscientemente dónde está y qué hace aquí, refiriéndose a la cárcel.

El exministro destaca que siempre ha luchado para obtener la libertad provisional antes de su primer juicio y que, desde el encierro, "es muy difícil afrontar un juicio que durará un mes".

En el juicio comparecerán 82 testigos, "sin acceso a las pruebas y cargos que se encuentran en los dispositivos digitales que nos han sido denegados. Con un bolígrafo BIC me enfrento a un gran sistema acusador", ha afirmado Ábalos.

Ansiedad para el primer juicio

José Luis Ábalos, escribe a mano y sin acceso a la cadena de trabajos y pruebas que preparó antes de entrar en prisión. "Todas estas carencias provocan cierta ansiedad para poder organizar la defensa. Tenga en cuenta que hasta el teléfono está limitado".

También asegura que "el mero hecho de acceder al Tribunal diariamente, por las condiciones de los traslados, desde la prisión durante todo ese mes es física y psicológicamente agotador". El exministro sigue la actualidad diaria a través del televisor de la prisión.

Niega haber sido víctima de una lucha de poder

"No he sido consciente nunca de haber acumulado poder. Sí de haber acumulado mucha responsabilidad y mucho trabajo". El exministro asegura que se convirtió en una pieza de caza mayor.

"También es cierto que yo siempre he sido muy confiado, nunca me he protegido y no he sabido identificar las amenazas y quizás, ni los riesgos. Tampoco valoré demasiado el nivel de los enemigos que me pude crear, como enredarme en el tema venezolano por el tránsito de Delcy Rodríguez por Barajas, por haber puesto fin a la renovación de los peajes por uso de autopistas, por defender el sector del taxi frente a la desregulación de que disfrutaban las VTC y por algunos ceses de cargos".

Delcy Rodríguez y Venezuela

Ábalos se ha pronunciado sobre la detención de Maduro y ha asegurado que "el secuestro debió generar terror" y que la puesta en el cargo de Delcy Rodríguez ha sido para "evitar males mayores".

Sobre la pregunta de si tuvo contacto con Delcy y su hermano para interceder ante Sánchez para que no reconociera a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ha negado dichas acusaciones y ha asegurado que Guaidó ya estaba reconocido por el propio Gobierno de Pedro Sánchez.

El exministro destaca que siempre ha sido "muy confiado", que nunca se ha protegido y que no ha "sabido identificar las amenazas". Tampoco ha sabido valorar el nivel de los enemigos que pudo crearse, "como enredarme en el tema venezolano por el tránsito de Delcy Rodríguez por Barajas".

También se ha acordado de Pedro Sánchez

A la pregunta de ¿Qué sintió cuando escuchó decir a Sánchez que, en lo personal, le era usted un desconocido? Ábalos ha respondido que debió referirse a lo íntimo. "Yo tampoco he querido saber nada de su intimidad". "Lo que me molestó fue que se sumara a lo fácil, al relato que le interesa a sus adversarios. Seguramente, si no me hubiera expuesto tanto, si no hubiera dado tanto la cara, igual no me la hubieran partido".

"Soy socialista democrático desde 1976"

A la pregunta de si se sigue sintiéndose socialista, el exministro ha respondido, "soy socialista democrático desde 1976, nadie me puede privar de ello. Me han amargado el presente, me arrebataron el escaso futuro que pudiera tener, pero me niego a que me hurten mi pasado".

En la cárcel, todos entienden que la causa por la que está en prisión Ábalos es política, ya que la denuncia viene de un partido político. También afirma que probablemente si hubiera renunciado antes al acta de diputado, hoy Ábalos no estaría en prisión.

El exministro piensa que hay un afán deslegitimador sobre lo que logró respecto a Sánchez, "las frustraciones y los sentimientos de revancha han encontrado una oportunidad para manifestarse. Por supuesto, también tratan de enturbiar mi gestión al frente del Ministerio obviando todo lo positivo que desarrollamos en equipo. Pero me siento muy orgulloso".

La vida en prisión

"Lo que peor llevo es tener la libertad restringida, el roce con mis seres queridos, todo lo que es vida, en definitiva".

"Me escriben muchos presos desde otras prisiones dándome consejos y ánimo. También gente que está fuera. Curiosamente he recibido más cariño y empatía dentro de Soto del Real que en el Congreso de los Diputados"

Su relación con los reclusos es "magnífica". "Me animan, me trasladan efecto y hasta me piden que constituya un partido político".

Zapatero y Plus Ultra

Ábalos niega que le sorprenda que la figura de Zapatero haya adquirido tanta notoriedad a raíz del impulso judicial que se ha dado a la causa de Plus Ultra y reitera que se enteró del préstamo propuesto pero asegura que Sánchez no le ordenó posibilitar el rescate.

A su vez, se ha pronunciado sobre el accidente de Adamuz, "lo viví con mucha preocupación por las víctimas" y ha destacado la importancia de la red ferroviaria.

"Extendimos la red de Alta Velocidad a Galicia, Asturias, Murcia… Conectamos ferroviariamente a Granada, incrementamos la seguridad y la inversión para el tren a Extremadura".

"Hicimos la mayor aportación al Corredor Mediterráneo y liberamos el ferrocarril, lo que ha provocado un mayor uso de la infraestructura ferroviaria, por lo que hay más desgaste de la misma y ello exige aumentar los gastos de mantenimiento y conservación, en repuesta a si cree que ha habido un déficit de inversión en el mantenimiento de las vías.

Óscar Puente y una posible auditoría

"Está en manos de la Comisión de Accidentes. También tuvo un papel clave la Unidad de Emergencias y Coordinación de Crisis para coordinar la prevención, la seguridad y la gestión de cualquier accidente, puesto que coordinaba en un plano superior las actuaciones de los directores de seguridad de Adif y Renfe, con intereses contrapuestos", refiriéndose a Puente.

"Todo ello permitió una coordinación integral de todo el Ministerio con otros organismos, evitando descoordinaciones y disfunciones".

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