Antonio Huertas e Iñaki Ortega llaman a 'La revolución de las canas': "Hay que cambiar la legislación laboral que permita estar jubilado y trabajar"

El 21 de diciembre tendrá lugar el Consejo de Ministros donde se aprobará la subida del salario mínimo anual y se espera una subida de las pensiones del 1,7 %.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre e Iñaki Ortega, director de Deusto Business School, defienden la economía del envejecimiento abre un mundo de nuevas oportunidades y que estamos viviendo una "Revolución de las canas", título de su último libro. "A partir de los 50 parece que desapareces, todo es juventud, la revolución de las canas es empoderar y dar luz a los 15 millones de personas que tienen más de 50 años y pueden seguir aportando a la economía", defiende Antonio Huertas.

La OCDE anuncia que España será en 2050 el territorio más envejecido del mundo, según Eurostat nuestro país es donde más se retrasa la maternidad. El presidente de Mapfre defiende que "tenemos un gran Estado de Bienestar que tenemos que proteger, somos el único país donde nuestros jubilados se jubilan únicamente con una ayuda pública. Para el futuro tenemos que ayudarles a ahorrar a los jubilados". La tasa de ahorro de los menores de 35 años es del 5%, muy por debajo del resto de países europeos. "Lo que hay que hacer es comenzar un sistema de ahorro", indica Antonio Huertas.

En 2050 el 5% de la población superará los 80 años, con una media de vida de 90 años son 25 años que cobraremos pensión y "no podemos vivir únicamente de la pensión publica, tenemos que ahorrar y no solo vivir de los ahorros del Estado", defiende Iñaki Ortega.

Tras la crisis en la cual muchas personas mayores han tenido que buscar nuevas alternativas y reinventarse, se ha generado un pensamiento de "tasa de reposición", los jóvenes piensan que si no se jubilan no habrá oportunidad de incorporación. "La tecnología y la digitalización están haciendo que se generen oportunidades, están generando puestos de trabajo, esa economía digital va a permitir que se incorporen jóvenes y que mayores puedan compaginar retiro y trabajo", argumenta Iñaki Ortega. "Hay que tener una mentalidad abierta, nuevas fórmulas, cambiar la legislación laboral que permita estar jubilado y trabajar, y que no te perjudique fiscalmente trabajar, en muchos países sucede como Corea y Japón, los mayores pueden ser creadores de empleo para personas jóvenes", defiende Antonio Huertas.

Iñaki Ortega cree que "hay que cambiar la visión que tenemos de los mayores, del bastón a la bicicleta". Las startup son actividades más vinculadas actualmente a los jóvenes: "Los mayores emprenden el doble que los jóvenes, los mayores desarrollan proyectos de mayor intensidad a un largo plazo", indica Antonio Huertas.