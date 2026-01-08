Primeras imágenes de José Luis Cabrera, la pareja de Sara Carbonero, a las puertas del hospital en el que está ingresada

Sara Carbonero ingresaba en un hospital de Lanzarote el pasado 2 de enero a causa de un fuerte dolor abdominal. Desde entonces, se recupera en la UCI tras someterse a una intervención quirúrgica.

José Luis Cabrera, su pareja, se ha convertido en su mayor apoyo durante estos días y le hemos podido ver a las puertas del hospital. Natural de Gran Canaria y afincado en La Graciosa, Jota Cabrera es empresario agrícola, muy discreto y el hombre que le devuelve la ilusión.

Cabizbajo y con ropa cómoda para pasar varios días en el hospital, Jota Cabrera se deja ver en el hospital, donde acompaña a Sara desde el primer día de ingresa. "Está muy preocupado, lleva todos esos días allí", nos cuenta Nacho Gay.

Desde 2024, cuando vimos sus primeras imágenes juntos, Jota Cabrera se ha convertido en la pareja oficial de Sara Carbonero. Es por eso que, durante estos difíciles momentos, es quien ha estado a su lado mientras se recupera.