Exclusiva
Primeras imágenes de José Luis Cabrera, la pareja de Sara Carbonero, a las puertas del hospital en el que está ingresada
Sara Carbonero continúa recuperándose de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido tras sufrir un fuerte dolor abdominal el pasado 2 de enero. En Y ahora Sonsoles te mostramos en exclusiva las imágenes de su pareja, José Luis Cabrera, quien se ha convertido en su mayor apoyo durante estos días.
Publicidad
Sara Carbonero ingresaba en un hospital de Lanzarote el pasado 2 de enero a causa de un fuerte dolor abdominal. Desde entonces, se recupera en la UCI tras someterse a una intervención quirúrgica.
José Luis Cabrera, su pareja, se ha convertido en su mayor apoyo durante estos días y le hemos podido ver a las puertas del hospital. Natural de Gran Canaria y afincado en La Graciosa, Jota Cabrera es empresario agrícola, muy discreto y el hombre que le devuelve la ilusión.
Cabizbajo y con ropa cómoda para pasar varios días en el hospital, Jota Cabrera se deja ver en el hospital, donde acompaña a Sara desde el primer día de ingresa. "Está muy preocupado, lleva todos esos días allí", nos cuenta Nacho Gay.
Más Noticias
- Sara Carbonero continúa en la UCI tras ser intervenida de urgencia: "Está previsto trasladarla a planta y que regrese a Madrid"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Los Chunguitos, que vuelven para celebrar sus 51 años de historia
- Juana, la historia de una infancia rota: "No entendía qué había hecho mal"
Desde 2024, cuando vimos sus primeras imágenes juntos, Jota Cabrera se ha convertido en la pareja oficial de Sara Carbonero. Es por eso que, durante estos difíciles momentos, es quien ha estado a su lado mientras se recupera.
Publicidad