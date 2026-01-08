En redes
Eva, criticada por regalarle un móvil de casi 1.000 euros a su hija: "Me ha sorprendido porque se meten con la niña"
El vídeo de la reacción de su hija a su regalo de cumpleaños ha llegado a los dos millones de visitas. El motivo: muchos están indignados ante el hecho de que Eva le regale a su hija un móvil de casi 1.000 euros.
Grabar las reacciones de los niños abriendo regalos de Reyes Magos o cumpleaños suele ser muy habitual. En algunos casos se capturan lágrimas, risas o emoción desbordada que conquista a muchos en redes, pero en otros, los padres solo obtienen críticas.
Es el caso de Eva, que grabó a su hija abriendo su regalo de cumpleaños: un móvil de casi 1.000 euros. A raíz de subir el vídeo a las redes sociales, millones de personas han criticado el gesto de la madre, asegurando que está malcriando a su hija.
Eva admite que se ha visto obligada a desactivar los comentarios del vídeo, ya que no solo la critican a ella, sino también a su hija. "Me ha sorprendido porque se meten con ella, diciendo que es una repelente y cosas así, ¿qué culpa tiene ella?", nos cuenta Eva.
Lo que menos entiende Eva es que critiquen el dinero que ha costado el móvil, ya que lo ha ganado ella con su esfuerzo y defiende que lo gasta en lo que ella considere. Además, asegura que sabe muy bien cómo educar a su hija y controlar lo que hace con las nuevas tecnologías: "El móvil lo tengo yo y se lo doy cuando yo quiero" .
