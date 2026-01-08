Antena3
Roberto es incapaz de sentir el frío: "Voy en manga corta hasta a catorce grados bajo cero, no tengo ni un jersey en el armario"

Llega la borrasca Goretti y hay quien, pese a las bajas temperaturas, no siente el frío. Roberto es uno de los que, incluso cuando hay diez grados bajo cero, va en ropa de verano.

Manga corta a temperaturas bajo cero

Las temperaturas no dan tregua y, tras el frío que se ha vivido estas Navidades, ahora llega una ciclogénesis explosiva con nombre propio: la borrasca Goretti. Sin embargo, hay quien, incluso teniendo temperaturas bajo cero, optan por no ponerse abrigo.

Roberto vive en Hoyos del Espino, en plena Sierra de Gredos, donde las temperaturas han llegado a alcanzar algún invierno los catorce grados bajo cero. Sin embargo, Roberto asegura que él no siente el frío.

Tal es su aguante, que ni siquiera tiene jerseys o abrigos en su armario. "Tengo un dicho que dice, si quieres estar siempre sano, lleva la misma ropa en invierno que en verano", nos cuenta.

Pese a lo que muchos piensan, Roberto asegura que nunca ha enfermado. Su hijo, por ejemplo, sí que se abriga cuando hace frío y estos días se ha resfriado, algo que a él, saliendo en manga corta, no le ha pasado.

