Sara Carbonero, trasladada a planta tras su intervención de urgencia: "Está previsto que pronto pueda regresar a Madrid"

La periodista continúa ingresada en un hospital de Lanzarote, aunque su entorno insiste en que está estable y que la causa de la intervención quirúrgica no tiene nada que ver con su cáncer.

Sara Carbonero

Sara Carbonero comenzaba el 2026 ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote. El día 2 de enero, un fuerte dolor abdominal la obligaba a someterse a una intervención de urgencia de la que aún se recupera.

Durante estos días, su pareja, Jota Cabrera, se ha convertido en su mayor apoyo. Ambos disfrutaban de unos días de vacaciones en las Islas Canarias junto a varios amigos, cuando a la periodista sorprendía con su ingreso hospitalario.

Su entorno ha transmitido un mensaje de calma, asegurando que Sara está estable y recuperándose favorablemente. Además, insisten en que el motivo de su ingreso no tiene nada que ver con el cáncer de ovario que padeció en 2019.

"Ya ha sido trasladadaa planta y se espera que continúe su recuperación en Madrid", nos cuenta Nacho Gay. ¿Podremos ver pronto a la periodista recuperada?

Manga corta a temperaturas bajo cero

Jota Cabrera

Sara Carbonero



Kiko Rivera

Vídeo

MEJORE MOMENTOS | 8 DE ENERO

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

La concursante ha logrado resolver el panel de la final a pesar de no conocer a la autora que aparecía en el panel.

MEJORES MOMENTOS | 8 DE ENERO

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

Sebas ha aprovechado el dinero y la quiebra de su compañero, aunque ha resuelto con mucha tensión.

