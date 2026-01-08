Sara Carbonero, trasladada a planta tras su intervención de urgencia: "Está previsto que pronto pueda regresar a Madrid"

Sara Carbonero comenzaba el 2026 ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote. El día 2 de enero, un fuerte dolor abdominal la obligaba a someterse a una intervención de urgencia de la que aún se recupera.

Durante estos días, su pareja, Jota Cabrera, se ha convertido en su mayor apoyo. Ambos disfrutaban de unos días de vacaciones en las Islas Canarias junto a varios amigos, cuando a la periodista sorprendía con su ingreso hospitalario.

Su entorno ha transmitido un mensaje de calma, asegurando que Sara está estable y recuperándose favorablemente. Además, insisten en que el motivo de su ingreso no tiene nada que ver con el cáncer de ovario que padeció en 2019.

"Ya ha sido trasladadaa planta y se espera que continúe su recuperación en Madrid", nos cuenta Nacho Gay. ¿Podremos ver pronto a la periodista recuperada?