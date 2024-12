¿Topes al alquiler y sanciones a los propietarios que incumplan, como en Cataluña?: "¡No quiero que me pase nada de eso!"

Nuevo paso adelante en Cataluña para contener el precio del alquiler. El president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, anuncia multas a los propietarios que se salten los topes de renta impuestos por la ley. Cataluña es la única autonomía que de momento limita los precios. Lo hace en más de 270 municipios en los que se concentra el 90% de la población.

En este debate participan Alejandra Jacinto, abogada y socia fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES. y Jon Goitia, propietario de más de una decena de viviendas en alquiler y otras más que aún están en construcción.

Las multas: ¿se cumplirá la ley o se estrangulará el mercado?

Jon dice que lo que generan es mercado negro, es decir la gente dirá te lo alquilo oficialmente por le precio máximo marcado y otros 300 euros por debajo de la mesa y sino no te alquilo. No puedo asegurar que eso ocurra ya , pero por ejemplo en los limites de superficie de vivienda si hay un montón de viviendas ilegales en el mercado. Cuando tu cambias las reglas del juego de golpe, el sistema, el mercado no se adecúa de golpe, entonces lo que haces es lo que no era legal pasa a ser ilegal, pero se sigue haciendo.

Alejandra dice que opina lo que contrario. Pienso que una ley que no va acompañada de un régimen sancionador y por tanto que se garantiza el cumplimiento de la misma, es papel mojado, siempre hemos dicho que esa ley de vivienda debía de ir acompañada de ese régimen sancionador, precisamente para desintecivar ese tipo de prácticas fraudulentas de conversión de viviendas que debían de ser en alquiler permanente, en otros usos, alquiler de temporada, vivienda turística . Así que es imprescindible poner esas sanciones y esas multas y además que haya un cuerpo de inspectores que realmente tengan la capacidad de supervisar, inspeccionar y de sancionar.

"Efectos indeseables"

El Gobernador del Banco de España nos advertía aquí la semana pasada de que poner topes al alquiler puede tener "efectos indeseables". Porque se pone el foco en los precios cuando el problema principal es que faltan viviendas. ¿Qué os parece?

Jon cuenta que cómo vio ya lo que venía, como límites de alquiler, para no caer en tener que cobrar dinero 'en b' y hacer cosas ilegales:"¿Qué alternativas legales tengo? Y efectivamente habéis dicho tengo 11 viviendas, pero las tengo las 11 en alquiler turístico. Pensé voy a esquivar este tipo de situaciones , de límites que van a perjudicar mi negocio. Las pasé todas con licencia, aprovechando además que soy arquitecto y puedo sacar las licencias para alquiler turístico. Esto lo hice en el momento que ya se hablaba de la ley de vivienda, en el momento sobre todo en el que se facilitó que un inquilino se pudiera convertir en un 'inquiokupa' y no fuera posible el desahucio. ¡No quiero que me pase nada de eso!".

¿Se está estrangulando más la oferta? Por supuesto, responde Jon. Muchos propietarios se han pasado a alquiler vacacional, atemporal a convertir pisos en alquiler por habitaciones. Como todas las limitaciones se han metido en el alquiler residencial convencional, muchísimo inversores, muchísimos propietarios lo que hacen es irse a otras alternativas, y cualquier de esas opciones me parece mejores soluciones que hacer cosas ilegales.

¿Regular o prohibir?

Para Alejandra es un efecto indeseado o indeseable pero porque lo que se está cometiendo en un fraude y ese tipo de negocios , con todos mis respetos que lo que hacen es retraer del mercado residencial, vivienda que es absolutamente necesaria en un contexto efectivamente de escasez y se destina a otros usos especulativos con ánimo de que unos pocos de forren y que luego se cobran víctimas que tienen rostros y personas que están viviendo y sufriendo los desahucios como consecuencias de esas políticas, a mí me parece un modelo de negocio destructivo, depredador y que hay que perseguir y prohibir.

Acusaciones de especulación

¿Estás diciendo que Jon es también culpable porque está especulando? Alejandra es contundente: Sin duda, él es una activista de la especulación inmobiliaria y que su modelo de de negocio está perjudicando el interés general y está contraviniendo normas constitucionales como es el propio artículo de la propiedad privada, que se supedita a la función social de la misma. Es más me atrevería a decir que podría ser un delito que habla del código penal que dice que aquellos que acaparasen materias primas con ánimo de alterar el precio de las cosas y subir los precios como esta haciendo negocios especulativos como el de Jon podría estar incurriendo en la comisión de un ilícito.

Ante esta intervención Jon asegura que no detrae ninguna vivienda porque no eran viviendas, todas las viviendas turísticas que tengo eran locales que convertí en viviendas y luego le saqué vivienda de licencia turística. Especular es comprar un bien guardarlo en un cajón, esperar a que suba y venderlo más caro. Yo mes a mes genero actividad económica, tengo empelados que limpian las turísticas, tengo propietarios de bares que me abrazan cuando me ven porque están enfrente de mis turísticas. Tengo un paquete de cuatro juntas que el dueño del local de enfrente me dice "me has salvado el restaurante, los lleno con tus huéspedes" Yo genero actividad económica, tengo albañiles en plantillas, las obras no se hacen solas. Por eso, yo no especulo. Y a parte, a todos nos gusta viajar baratito, no os gusta pero cuando viajamos si contratamos Airbnb.

Impuestos diferentes

Alejandra en este caso destaca que ella siempre baja a hoteles, pero sigue insistiendo que lo que hace Jon es un modelo depredador. Y asegura que ella prohibiría los pisos turísticos de raíz y desincentivaría su uso imponiendo una fiscalidad ajustada.

El rendimiento mensual de esas viviendas que tiene Jon e cuenta que son entre 2000 y 2500 euros. Paga un 23% del impuesto de sociedades y un 10% del IVA. Antes estos datos el debate continua y Alejandra insiste : ¿Tiene sentido que una peluquerías, carnicería, un despacho e abogado tributen el 21% del IVA y usted tenga una ventaja fiscal respecto a otros negocios que son mucho mas productivos que el suyo y contribuyen a una mejora de interés general? yo creo que no".

Jon asegura que no hay ventaja fiscal que las viviendas turísticas se alquilan a particulares con lo cual ese IVA para ellos es un sobre costo, mientras que un despacho de abogado muchos de sus casos son para empresas, con lo cual el IVA al final el coste es 0, te cobran el 21% pero te lo desgravas porque es tu actividad profesional.

