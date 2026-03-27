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Una superviviente de varios intentos de suicidio habla sobre el 'caso Noelia': "La salud mental sigue estando lejos de lo que debería estar"

El caso de Noelia Castillo ha reabierto el debate sobre la eutanasia y la salud mental en España. En ese contexto, conocemos el testimonio de Elena Jacinto, que también intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Hoy, asegura que ha encontrado motivos para seguir viviendo.

Imagen de Elena

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Juan Rodríguez
Publicado:

Elena Jacinto dice que llegó a intentar suicidarse hasta siete veces en apenas nueve meses, un periodo que define como "oscuro y muy rápido". Asegura que su primer intento fue con solo 16 años y que a los 17 quedó en silla de ruedas tras uno de ellos. Hoy, sin embargo, afirma con rotundidad que es "completamente feliz" y que tiene una vida plena.

"Mi discapacidad me hizo cambiar de perspectiva"

Elena afirma que fue precisamente su discapacidad lo que le hizo cambiar la perspectiva. Dice que, aunque resulte duro de entender, agradece lo que le ocurrió porque le permitió ver la vida "mucho más bonita". Añade que lo que realmente cambió fue su forma de mirar el mundo: "cuando empiezas a ver un poco de luz… te agarras a ella".

¿Qué piensa del caso de Noelia Castillo?

El caso de Noelia Castillo ha removido conciencias. Elena dice que cualquier pérdida de vida "es una tristeza", pero evita juzgar y asegura que cada caso debe analizarse de forma individual. Ambas compartían incluso diagnóstico, un trastorno de personalidad, pero sus desenlaces han sido radicalmente distintos.

Pide mejorar la salud mental

Elena asegura que pidió ayuda antes de su primer intento, pero no obtuvo un diagnóstico a tiempo, y añade que la salud mental "sigue estando lejos de lo que debería ser". Dice que su historia no pretende cuestionar decisiones como la eutanasia, sino recordar que existen otras salidas cuando aparece la luz.

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