Pedro Sánchez concluye su visita oficial a China con una reunión con empresas y con la Cámara de Comercio de la UE-China

En los últimos cuatro años, Pedro Sánchez ha viajado en cuatro ocasiones a China aunque este es el primer viaje con consideración diplomática de oficial, de ahí que las autoridades invitasen a su esposa. Un viaje que ha coincidido con el cierre de la instrucción que el Juez Peinado ha llevado a cabo casi dos años contra sobre las actuaciones de Begoña Gómez. En China se ha enterado de que el magistrado la procesa por cuatro presuntos delitos.

La visita del presidente español ha permitido constatar el alineamiento de España con China frente a la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Primero fue el presidente chino el que aseguró que ambos países estaban "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva". Después el jefe del ejecutivo español secundó el mismo mensaje.

Tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez asistieron al almuerzo y la cena que ofrecieron respectivamente, el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang. Los últimos actos en la agenda de Sánchez fueron una reunión con representantes de empresas de España y China y un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio Unión Europea-China, Jens Eskelund.

En el primero, Sánchez animó a empresas españolas y chinas a tejer más alianzas entre ellas que sirvan de modelo de cooperación industrial y tecnológica, no de un mero intercambio de productos. A todos ellos les trasladaron que España ve a China no solo como un socio comercial o un inversor de primer orden, sino también como un aliado estratégico en el desarrollo de sectores de alto valor añadido.

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