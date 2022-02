El desgarrador testimonio de una pareja atrapada en Ucrania: "La ciudad está cercada, suenan sirenas y el aeropuerto está siendo atacado"

Dos españoles se encuentran recluidos en un hotel en Zaporiyia, cerca de uno de los aeropuertos bombardeados en Ucrania. Luis y Svetlana cogieron un vuelo para participar en una competición internacional de baile deportivo. Ambos iban a ejercer de jueces. Luis ha explicado que llamaron a la Embajada española y les dijeron que podían viajar. La competición de baila fue suspendida por el inicio de la guerra.

"Me puse en contacto con el Consulado y la Embajada, y lo único que conseguí fue una respuesta automática, estamos tirados en un hotel y no recibimos nada de ayuda", ha apuntado. En este sentido, Luis pide a la Embajada española en el país que les ayuden a salir ya que el aeropuerto ha sido bombardeado. Además, las vías de tren están cortadas y no disponen de coche.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera ucraniano-bielorrusa comienzan este lunes a primera hora, según fuentes de ambos países citados por medios rusos y ucranianos. Ucrania elevó este domingo a 352 el número de los civiles que murieron durante la guerra originada por Rusia, que también ha causado 1.684 heridos, según el Ministerio del Interior del país. Entre los fallecidos hay 14 niños, dice un mensaje del ministerio en Telegram.

