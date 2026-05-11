Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rosario Mohedano nos presenta su canción más personal
La relación entre Rosario Mohedano y su tía, Rocío Jurado, fue tan especial que ha decidido plasmar ese sentimiento en una canción. Hoy, hablamos con Chayo Mohedano sobre su familia, sus raíces y su faceta más personal.
Rosario Mohedano estaba destinada a ser artista. Su tía, Rocío Jurado, le inculcó el gusto por la música y los escenarios, pero también desarrolló una relación especial con ella fuera de estos.
La complicidad entre tía y sobrina era tan intensa, que Rosario Mohedano no ha dudado en dedicarle su último trabajo: 'Maestra de emociones'. Un tema en el que muestra su admiración hacia Rocío Jurado, no solo como artista, sino también como mujer.
Hoy, Rosario Mohedano se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para abrirnos las puertas de su lado más íntimo. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
