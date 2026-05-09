El riesgo de contagio según los expertos: "No va a ser una pandemia, pero los virus pueden cambiar, hay que estar atentos"

Las personas pueden infectarse de la cepa andina de hantavirus al entrar en contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados. Por ejemplo, el contagio se puede producir al beber directamente de un refresco en el que se han econtrado restos de un roedor. Pero la infección también puede ocurrir al inhalar partículas contaminadas suspendidas en el aire, especialmente en lugares cerrados o poco ventilados. Por otra parte la transmisión también se puede dar entre personas, pero esto, en principio, solo se da en el caso de la cepa de los andes. Esta transmisión es más complicada que se produzca, y se da por aerosoles, es decir entrar en contacto con salvia de un contagiado y procedente de tos o estornudos. Aseguran los expertos que para darse este caso es necesario que la interacción se haya producido a menos de un metro y por al menos 30 mintuos. El contagio entre personas se puede dar hasta tres generaciones, es decir, una persona puede contagiar a una segunda, esa seguna a una tercera, pero la última perdería la capacidad de infectar a un cuarto. Es decir, la infección deja de actuar.

Contagios a menos de 1 metro y tras pasar más de 30 minutos juntos

Todos estos datos son las conclusiones a las que han llegado los científicos tras analizar todos los casos conocidos hasta el momento. Sin embargo recuerdan que los virus pueden cambiar y evolucionar, es decir pueden mutar y en ocasiones lo hacer rápido, de ahí la importancia de seguir de cerca cómo evoluciona el virus.

El hantavirus podría mutar rápidamente

En Antena 3 Noticias hemos hablado con dos de los expertos que mejor conocen el hantavirus. Uno de ellos es Gustavo Palacios, microbiólogo del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Palacios prácticamente descarta que el brote de la cepa andina se pueda parecer al coronavirus. Lo mismo opina Emily Abdoler, infectóloga de la Universidad de Míchigan. Ha seguido el brote del crucero y asegura que se han llevado estrictos protocolos a bordo, que se han aislado correctamente a los infectados y por lo tanto también cree que se ha contenido correctamente el virus. Ambos científicos creen que las medidas que se han tomado para desalojar a los viajeros del barco y que regresen a sus países están siendo más cuidadoso de lo que sería necesario y quieren tranquilizar a la población general, y de Canarias, porque un contagio desontrolado es prácticamente imposible.

La cuarentena es crucial para evitar nuevos contagios

Los expertos reconocen que aunque ya conocían el virus desde hace tiempo siguen muy atentos todo lo que suceda porque temen que el virus cambie su comportamiento, sobre todo porque nunca se había dado un brote a bordo de un barco. Hasta ahora el contagio entre personas es más probable cuando una persona tiene más síntomas, pero es solo una teoría de comportamiento que se ha dado entre los casos que conocen. Insisten en que en ocasiones los virus pueden mutar y de forma rápida, por eso es importante comprobar la capacidad de una persona para contagiar a otros antes de mostrar cualquier síntoma. El periodo de incubación suele ser largo, de hasta 45 días, pero en este caso han concodio casos que ese periodo ha sido más corto, por eso ponen en valor la importancia de hacer cuarenta para estar seguros de que no se contagia.

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