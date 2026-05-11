Martin Short habla de la "pesadilla" del suicidio de su hija: "Hizo lo que pudo hasta que ya no pudo más"

El actor y humorista Martin Short ha roto su silencio sobre uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su hija Katherine Short el pasado mes de febrero.

Katherine falleció a los 42 años y, ahora, el actor ha explicado cómo está afrontando la familia esta trágica pérdida.

En una aparición en el programa Sunday Morning, Short ha asegurado que todo lo ocurrido ha sido especialmente doloroso para sus seres queridos. "Ha sido una pesadilla para la familia", afirma el intérprete de 76 años.

En la charla Marty reflexiona también sobre la salud mental y la importancia de entenderla como una enfermedad más.

"La salud mental y el cáncer, como el que tuvo mi esposa, son enfermedades, y a veces esas enfermedades son terminales", comenta, recordando a su mujer Nancy Dolman, fallecida en 2010 a causa de un cáncer de ovario.

Short se sinceraba además sobre el estado mental de Katherine. "Mi hija luchó durante mucho tiempo contra problemas extremos de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras complicaciones. Hizo todo lo que pudo hasta que ya no pudo más", ha explicado.

Katherine Short fue encontrada muerta en su vivienda de Los Ángeles con una herida de bala autoinfligida. Según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, los servicios de emergencia acudieron a una llamada por un tiroteo en una casa de Hollywood Hills alrededor de las 18:40 horas.

Las declaraciones del actor llegan justo antes del estreno de Marty, Life Is Short, el nuevo documental de Netflix centrado en su trayectoria personal y profesional. La producción, que se estrena el 12 de mayo, repasará la carrera de Short y mostrará una visión más cercana de su vida fuera de los focos y las tragedias personales que han marcado su experiencia.