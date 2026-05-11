El protocolo de España frente al hantavirus comparado con el de otros países, según un inmunólogo: "El hantavirus tiene capacidad pandémica cero"

Las diferencias entre países a la hora de afrontar un posible brote de hantavirus han quedado en evidencia tras la gestión del crucero retenido en Tenerife. Mientras España ha optado por un protocolo de máxima precaución, otros estados europeos han aplicado medidas más laxas. Así lo explica el inmunólogo Alfredo Corell, que entiende la inquietud inicial de las autoridades canarias, aunque considera que el nivel de seguridad actual es más que suficiente.

“En este momento ya no la entiendo porque la seguridad para Tenerife es máxima. Se ha hecho un protocolo de diez, de superprotección más allá de lo estrictamente necesario”, afirma Corell. El experto destaca que la decisión de mantener el barco fondeado y no permitir el atraque ya suponía una medida extraordinaria. “Sabemos casi al 100% que el origen del brote no está en el barco, sino en una excursión previa”, añade.

Transmisión entre personas

Según explica, la hipótesis más probable es que el contagio inicial se produjera fuera del crucero. “La OMS ya lo ha dicho: probablemente el primer paciente fue el ciudadano holandés que murió inicialmente y que se contagió en un vertedero mientras observaba aves carroñeras junto a su exmujer”, sostiene. A partir de ahí, apunta a una posible cadena de transmisión entre personas cercanas: “Lo más probable es que el punto cero fuera allí y luego hubiera un segundo salto a su mujer, probablemente al médico, y entre ellos se extendiera al resto”.

Pruebas dudosas

Corell también aclara que las pruebas diagnósticas no han detectado positivos en personas asintomáticas. “Las PCR no dan positivos en asintomáticos. La única positiva real ha sido una señora en Francia”, explica. En el caso del ciudadano estadounidense, detalla que “la primera PCR fue dudosa y la repetición salió negativa”.

Durante el operativo sanitario se produjeron además imágenes que generaron polémica, como la de un miembro del dispositivo bajando de un autobús con el EPI en la mano o la de un pasajero sin mascarilla. Sin embargo, Corell rebaja la preocupación. “No supone un riesgo. El psiquiatra ya había salido del autobús cuando se quitó el equipo, quizá de forma precipitada, pero sin riesgo para nadie”, señala.

El inmunólogo compara además la respuesta española con la de otros países europeos. “En Holanda, las autoridades han tenido un nivel de seguridad mucho más bajo que el nuestro. La OMS no manda, solo sugiere. Por eso hay tanta diferencia entre España, Francia o Inglaterra y otros países”, explica. A su juicio, España ha optado por el mayor nivel de protección posible por tratarse de un barco que recaló en aguas nacionales.

Corell insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad tanto a la población como a los trabajadores portuarios. “Hay máxima seguridad para los tinerfeños y para los trabajadores del puerto, lo digo con conocimiento de causa”, asegura. Aunque reconoce que prolongar la estancia del barco “por motivos logísticos es predecible”, considera que algunos traslados internacionales de pasajeros “pueden parecer jugar a la ruleta”.

El experto concluye con una afirmación contundente sobre el alcance real de este virus: “El hantavirus tiene capacidad pandémica cero”.

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