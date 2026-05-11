La graduación de Daniella Bustamante: el traje jacquard de Paula Echevarría y el vestido amarillo de su hija

Paula Echevarría y David Bustamante están viviendo un año de grandes emociones. Este 2026 su hija en común, Daniella, cumplirá la mayoría de edad y comenzará a trazar su propio futuro profesional. Este fin de semana, la joven ha celebrado su graduación de Bachillerato, un hito que marca el fin de su etapa escolar y que ha propiciado una de las imágenes más esperadas.

La actriz y el cantante se reunieron para la ocasión, posando juntos y sonrientes junto a Daniella. Una estampa que demuestra la excelente relación que mantienen ocho años después de anunciar públicamente su divorcio y que deja claro que, para ellos, la familia es lo primero. Además, el evento sirvió para confirmar que el estilo y el buen gusto son, sin duda, hereditarios.

Daniella Bustamante en su graduación junto a sus padres, Paula Echevarría y David Bustamante | Gtres

El impecable traje jacquard de Paula Echevarría

Fiel a su estatus de icono de estilo, Paula apostó por la firma Bimani con un original conjunto de dos piezas muy favorecedor. Se trata de un traje en color crema con un discreto estampado jacquard con textura.

La chaqueta (modelo SERENA, 225 euros) destaca por un fajín integrado que ciñe la prenda a la cintura, realzando la silueta de forma elegante. Por su parte, el pantalón(modelo VELIA, 149 euros), de tiro alto y corte recto, aportaba la dosis justa de sofisticación y comodidad al outfit. Para rematar el look, Paula eligió un mini bolso de Chanel en color blanco con asa dorada y unos pendientes maxi alargados. Un estilismo que se convierte, desde ya, en la inspiración perfecta para madres de bautizos y comuniones.

Paula Echevarría en la graduación de su hija Daniella | Gtres

Daniella Bustamante, ideal en amarillo pastel

Daniella, que cada vez guarda un mayor parecido físico con su madre, se decantó por la frescura del amarillo pastel. La joven lució un diseño de Marciano by Guess (280 euros) con escote palabra de honor y corte tubo, del que nacía una falda fluida con sutiles transparencias.

Completó el conjunto con un bolso dorado de Bimani, a juego con un brazalete ancho. Un look juvenil, tendencia absoluta este 2026, que resaltaba especialmente su piel bronceada y su melena natural.

Daniella Bustamante en su graduación junto a su madre Paula Echevarría | Gtres

Unos padres orgullosos

La felicidad de Paula y David era evidente en las redes sociales. La actriz compartió un carrusel de fotos comparando el presente con la infancia de su hija, acompañándolo de un mensaje cargado de nostalgia: "Entre la primera foto y la segunda hay 16 años de diferencia... han pasado muchísimas cosas pero, por otro lado, ¡ha pasado en un abrir y cerrar de ojos! Se cierra una etapa muy importante de tu vida para dar paso a otra que espero y deseo que sea aún mejor. ¡Tus papis estamos MUY orgullosos de ti! ¡Enhorabuena, mi amor!".