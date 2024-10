¿Alfonso Guerra invitaría a Pedro Sánchez a su exposición de los hermanos Machado?

Alfonso Guerra ha hecho realidad un proyecto que le ilusionaba especialmente: poner en pie la exposición "Los Machado, un retrato de familia" que acaba de estrenar en Sevilla con la intención de terminar con la idea de la enemistad entre ambos.

El exvicepresidente reconoce la gran influencia en su vida de Antonio Machado: "Leer a Machado me sobrecogió, me orientó en la vida, incluso en la política, me llevó al socialismo". Y hablando de socialismo, ¿con qué compañero de la política le gustaría visitar esta exposición? Aunque se mantuvo prudente, admitió que el expresidente del Principado de Asturias, Javier Fernández y el secretario general del PSOE de Aragón Javier Lamban "son amigos de la política que también son admiradores de Antonio Machado". Pero, ¿y Pedro Sánchez? Guerra de nuevo fue comedido y aseguró " que cree que no va a visitar la exposición, e insistió que esto es libre y gratuito para todo el mundo".

El falso que los hermanos Machado estuvieran enfrentados por la guerra

"Llevo 70 años leyendo a Machado, con una pasión y devoción extraordinaria, hacer esto para mí es un regalo", confesaba Guerra mostrando la importante que es para él. También explico a Lorena García que el objetivo de esta exposición era terminar con la idea de la enemistad de los dos hermanos Antonio Machado y Manuel Machado, utilizados siempre cómo símbolos de las dos Españas en la guerra civil.

"Se han creado tópicos que querían hacer ver que los hermanos Machado eran una metáfora de las dos Españas enfrentadas y eso es falso. Es verdad que la guerra les separa geográficamente pero Machado lo dice y está en los textos: Mi pena más profunda es estar separado de mi hermano", argumenta como comisario de la exposición. Y contundente afirma que "tenemos obsesión en España de dividir a las dos Espala y que eso lo utilizan en política".

Una de sus partes favoritas de la exposición "Los Machado, un retrato de familia" es la foto de la tumba de Antonio Machado. "Esta tumba siempre se representa con muchas banderas y yo quería una fotografía de la tumba del momento. No la quería con parafernalia con bandera, quería la imagen como era él, la pureza, que nadie utilizara lo que es el poeta y lo que sufrió el poeta" confesaba Alfonso Guerra.

Su relación con Machado llega a tal punto de confirmar haber tenido relación durante años con los descendientes del poeta español. Fiel a su amor por la poesía y por él en la exposición hay "una sorpresa" como Guerra lo llama.

La máquina de trovar de Alfonso Guerra

"Machado creo más de 30 poetas apócrifos, poetas que no existen pero Machado hablaba por boca de ellos, y yo hace año encontré en los libros una conversación entre el poeta Juna de Mairena y Jorge Menese y Jorge le dice a Juan de Mairena 'los poetas ya no van a tener trabajo, porque yo he inventado una máquina de trovar, una máquina de hacer poemas y la maquina lo va a hacer'", anécdota que Guerra le conoce que le llamó mucho la atención y para hacer esta exposición dijo "yo quiero hacer esta máquina" y así fue.