El doctor José Carlos Fuertes sobre el susto José Luis Corcuera: "Le he dicho relájese pero él no tenía conciencia de gravedad"

El doctor José Carlos Fuertes, psiquiatra y colaborador del programa Espejo Público, ha estado con José Luis Corcuera, exministro del Interior, justo después del susto que ha tenido en el plató, tras la entrevista.

Junto al exministro

"Este señor tiene una arritmia por lo que me ha comentado, una arritmia completa por fibrilación auricular", ha asegurado José Carlos Fuertes, psiquiatra, tras acompañar al exministro del Interior.

"Entonces él lleva implantado un desfibrilador que entra en funcionamiento cuando percibe que hay una alteración del ritmo" ha explicado el doctor Fuertes, colaborador de Espejo Público. "Entra en funcionamiento bien que el ritmo se para o que se acelera o que cambia en su sincronía", ha continuado sobre la situación de José Luis Corcuera, exministro del Interior.

"Entonces el desfibrilador ha entrado a funcionar. Le hemos tomado la tensión, la tensión estaba un poco alta el ritmo era un poquito asincrónico y lo prudente de hoy es que sea revisado por un cardiólogo", ha recomendado el doctor Fuertes a José Luis Corcuera.

"Vamos a decir qué no ha pasado nada, gracias a Dios pero podía haber tenido aquí una parada cardíaca", ha comentado José Carlos Fuertes, psiquiatra, para añadir porque ha entrado a funcionar el desfibrilador, "antes, se le llamaba marcapasos ahora hay unos modelos más perfeccionados que cuando el ritmo cardíaco produce una modificación, el desfibrilador entra a funcionar e impide que se produzca la parada por fibrilación".

"Estamos hablando de ritmo, el ritmo se bloquea y entonces el corazón deja de latir por eso entra el desfibrilador a funcionar" ha dicho el doctor Fuertes sobre el susto que ha sufrido en plena entrevista el exministro del interior, José Luis Corcuera.

"He estado hablando con él y le he dicho señor Corcuera, deje ya un poco eso, relájese pero él no tenía conciencia de gravedad. Yo sí la tenía un poco más", ha indicado el colaborador de Espejo Público, José Carlos Fuertes.

"Y ahí, cuando le estábamos tomando la tensión él seguía con su discurso. Ha parado un poco y se ha tumbado. Se ha encontrado un poco mareado" ha relatado el doctor Fuertes sobre el momento en el que ha acompañado a José Luis Corcuera, exministro del Interior.