Un estudio de Reino Unido publicado sobre la viruela del mono apunta a que en el 90% de las superficies que han estado en contacto con positivos quedan restos de virus. Espejo Público ha hablado con Alfredo Corell para que nos desvele todo lo que sabe hasta el momento.

Corell señala que el virus de la viruela del mono "está muy concentrado en la saliva y esto hace que todos los objetos sobre los que caen gotículas se contaminen". El inmunólogo matiza que quedan por comprobar dos aspectos importantes, el primero es ¿qué cantidad de virus se necesita para el contagio? y contesta que "por el estudio de Reino Unido la cantidad de virus en las superficies es muy baja, yo veo que es muy improbable que por tocar esta superficie se contagiase alguien" y en segundo lugar también queda por demostrar "si este virus que queda sobre la superficie hasta qué punto puede ser infectivo".

Corell ha querido además lanzar un mensaje tranquilizador ya que recientemente se señaló que quizás pudiese transmitirse por aerosoles, sin embargo el experto asegura "lo del aire todavía está en estudio, yo no lanzaría alarmas en este sentido".

Preguntado por la denuncia de Arturo Henriques tras encontrar a un contagiado en un vagón de metro, Corell ha coincidido con el urólogo en que "significan una falta tremenda de comunicación. No hemos comunicado bien, hay dos actos gravísimos, uno por parte del paciente de no quedarse en casa y segundo la señora que está al lado y que no considera que ella pueda contagiarse porque no es homosexual".