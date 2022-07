Cobrar por el cubierto es un restaurante, resolvemos la duda de si esta práctica es legal o no gracias a la OCU

¿Te han cobrado alguna vez por el cubierto o el servicio en un restaurante? Al parecer, es una práctica cada vez más habitual en restaurantes, pero nos surge la duda de si este procedimiento es legal o no. Muchos ciudadanos reconocen que sí se les ha cobrado en alguna ocasión por el servicio, el pan o incluso el cubierto: "pues sí, me han cobrado alguna vez en un restaurante por cubierto", "me han cobrado alguna vez, sí, por el servicio y últimamente es bastante habitual", "sí, a mi me han cobrado por el cambio de plato, está manchado, quieres otro y te lo cambian, te cobran los cubiertos, las servilletas".

¿Es legal que te cobren por los cubiertos?

Es una práctica más habitual de lo que parece, pero la principal duda que surge es si se trata de algo legal. La realidad es que, según la OCU no se puede hacer esto. En Espejo Público hemos hablado con Eztizen Gregorio, portavoz de la OCU quien nos ha aclarado la cuestión, junto a otras similares y que el usuario no suele tener claro. Estas son las principales cuestiones: