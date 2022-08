El ingrediente "antiguo" para una paella valenciana barata que deja boquiabiertos a los colaboradores

Espejo Público ha acompañado a Lola, la famosa 'madre indignada' de Tik Tok al mercado para comprar los ingredientes y ver si los precios han subido o no. La 'influencer' explica cuáles son los ingredientes fundamentales de la "verdadera paella valenciana": "la tabella, el garrofó y la ferraúra".

La primera impresión es clara "los precios están un poco altos", sin embargo como buena ama de casa Lola tiene 'plan B' e incluso 'plan C'. La ferraúra es una variedad de judía verde que debido al calor sofocante de este verano está escaseando, "no hay porque cuando sale la flor en vez de granar se cae por el calor" explica la responsable del puesto de verduras en el mercado. Así que una opción para que la paella no pierda sabor ni esencia valenciana pero salga un poco más económica es utilizar 'bajoqueta perona'.

Del puesto de hortalizas Lola se dirige a buscar el pollo y el conejo y lo hace con precaución por los precios que se pueda encontrar. Hasta el punto de que Lola confiesa el ingrediente que se usaba en la antigüedad y que deja boquiabiertos a los colaboradores de Espejo Público.

"Como no se pueda nos va a tocar hacer como en la antigüedad, en la época de mi padre y mi abuelo, ir a la acequia cazar ratas" porque asegura "antes la paella llevaba rata, no la he probado y espero que no me toque" dice Lola.

Tanto el pollo como el conejo han, más o menos, duplicado su precio pero en esta ocasión asume el incremento sin recurrir a otras opciones menos atractivas. Falta el arroz que Lola dice elige uno de tipo bomba "porque no se suele pasar".

Ya con la cesta llena se puede afirmar que hacer una paella es hoy más caro que hace unos meses aunque Lola defiende "hacerla la podemos hacer porque ponemos una cosa y quitamos otra". Además esta valenciana explica que en su casa se come de la paella es decir "cada comensal tiene que coger un triángulo y que a la persona que sujeta la paella no le puede faltar de nada".