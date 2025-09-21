Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón
Victoria de Marichalar define su relación con Rocío Laffón: “Somos como hermanas”
La sobrina de Felipe VI ha aclarado la relación que mantiene con Rocío Laffón, una amiga a la que considera su hermana. Estas han sido las bonitas palabras de Victoria Federica hacia Rochi.
Joaquín ha explicado que cenaron junto a Victoria de Marichalar y Rocío Laffón y se lo pasaron en grande con el grupo que formaron.
La hija de la infanta Elena ha explicado en Emparejados la relación que la une a Rocío Laffón, “somos como hermanas, toda su familia es mi familia literal”, ha asegurado Victoria de Marichalar.
Victoria Federica y Rocío Laffón han contado que sus padres montaban juntos a caballo y ellas se conocen desde pequeñas, “al principio no nos llevábamos muy bien” han confesado las influencers.
