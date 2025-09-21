Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

Victoria de Marichalar define su relación con Rocío Laffón: “Somos como hermanas”

La sobrina de Felipe VI ha aclarado la relación que mantiene con Rocío Laffón, una amiga a la que considera su hermana. Estas han sido las bonitas palabras de Victoria Federica hacia Rochi.

Las amigas cuentan cómo se conocieron

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín ha explicado que cenaron junto a Victoria de Marichalar y Rocío Laffón y se lo pasaron en grande con el grupo que formaron.

La hija de la infanta Elena ha explicado en Emparejados la relación que la une a Rocío Laffón, “somos como hermanas, toda su familia es mi familia literal”, ha asegurado Victoria de Marichalar.

Victoria Federica y Rocío Laffón han contado que sus padres montaban juntos a caballo y ellas se conocen desde pequeñas, “al principio no nos llevábamos muy bien” han confesado las influencers.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Una receta rápida, fácil y sabrosa de Arguiñano: pollo marsala con salsa de champiñones

Karlos Arguiñano: receta de pollo Marsala enriquecido con salsa de champiñones

Victoria de Marichalar define su relación con Rocío Laffón: “Somos como hermanas”

Victoria de Marichalar define su relación con Rocío Laffón: “Somos como hermanas”

Malú, coach de La Voz

Yatra, confundido con la relación de Pablo y Malú: “Si así son con una canción cómo serían con un hijo”

niño domingo
¡Enhorabuena!

Diego, campeón mundial en cálculo con solo 8 años: ¡Lo demuestra en directo!

La complicidad entre Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados: amor, fama y confidencias
Crónica

La complicidad entre Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados: amor, fama y confidencias

La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: “Yo creo que la edad no importa”
Emparejados | Victoria Federica y Rocío Laffón

La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: “Yo creo que la edad no importa”

La invitada de Emparejados ha querido dejar unas bonitas palabras con respecto a lo que opina sobre la diferencia de edad en las relaciones sentimentales.

La indignación de Victoria de Marichalar con Rocío Laffón: “No vuelvo a confiar en ti”
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

La indignación de Victoria de Marichalar con Rocío Laffón: “No vuelvo a confiar en ti”

La hija de la infanta Elena se ha molestado con su mejor amiga por hacerla caso al seguir su intuición en el ¿Quién es quién?

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren una intimidad

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren una intimidad: “Hemos sufrido de almorranas los dos”

Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos de móvil a Joaquín: “¿este es quién yo creo que es?”

Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos del móvil a Joaquín: “¿Este es quien yo creo que es?”

El piropo de Victoria de Marichalar a su chico: “Es normal y estoy muy bien”

El piropo de Victoria de Marichalar a su chico: “Es normal y estoy muy bien”

Publicidad