Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’

Carmen Morales y Shaila Dúrcal se han lanzado a interpretar el mítico tema de su madre emocionando a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en Emparejados.

La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Las hijas de Rocío Dúrcal han recordado con cariño la música de sus padres y han señalado la canción que llevó su madre a lo largo del mundo por bandera, ‘La gata bajo la lluvia’.

Ante la petición de Joaquín, Carmen Morales y Shaila Dúrcal no han dudado en interpretar el clásico tema en Emparejados.

Un bonito momento protagonizado por las hijas de Rocío Dúrcal que ha emocionado a Joaquín y a Susana Saborido. ¡Descúbrelo!

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’

La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’

Shaila Dúrcal: “Cuando se meten con mi familia, saco las garras, me pongo muy bélica”

Shaila Dúrcal: “Cuando se meten con mi familia, saco las garras, me pongo muy bélica”

Pablo López

“Es la primera vez que pasa esto aquí”: Pablo López, emocionado con la actuación de este talent

Matrimonio
Nos lo cuenta

Yolanda, la prueba del auge de los divorcios: "He tenido tres divorcios, ahora es más fácil que antes"

Malú
Mejores momentos | Audiciones

Malú explica la dificultad que tiene este género musical en La Voz: “Nos resulta difícil ubicarlo”

Cristina, talent de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“No puede ser verdad”: la declaración de esta talent sorprende a los coaches en La Voz

Descubrir que Cristina se había subido por primera vez a un escenario en este programa, dejó sin palabras a Pablo López.

Roberto Leal analiza las claves del éxito de Manu y de Rosa en Pasapalabra: "Han marcado una época"
Una pareja histórica

Roberto Leal analiza las claves del éxito de Manu y de Rosa en Pasapalabra: "Han marcado una época"

El presentador reconoce que ha cogido tanto cariño a los dos concursantes que, cuando caiga el bote, sentirá una mezcla de alegría y de pena por tener que decirles adiós.

Arguiñano: "La lasaña más rica y barata", hecha en casa

Karlos Arguiñano elabora una lasaña casera “más rica y barata” que demuestra que el buen gusto no cuesta

Un chapuzón dejará a Juanra Bonet sin palabras el miércoles en Juego de pelotas

Un chapuzón dejará a Juanra Bonet sin palabras el miércoles en Juego de pelotas

Carmen Morales: “Tener una hermana pequeña siempre ha sido una gozada hasta que te empieza a quitar la ropa”

Carmen Morales: “Tener una hermana pequeña siempre ha sido una gozada hasta que te empieza a quitar la ropa”

Publicidad