La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’

Las hijas de Rocío Dúrcal han recordado con cariño la música de sus padres y han señalado la canción que llevó su madre a lo largo del mundo por bandera, ‘La gata bajo la lluvia’.

Ante la petición de Joaquín, Carmen Morales y Shaila Dúrcal no han dudado en interpretar el clásico tema en Emparejados.

Un bonito momento protagonizado por las hijas de Rocío Dúrcal que ha emocionado a Joaquín y a Susana Saborido. ¡Descúbrelo!