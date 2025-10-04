Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal
La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’
Carmen Morales y Shaila Dúrcal se han lanzado a interpretar el mítico tema de su madre emocionando a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en Emparejados.
Las hijas de Rocío Dúrcal han recordado con cariño la música de sus padres y han señalado la canción que llevó su madre a lo largo del mundo por bandera, ‘La gata bajo la lluvia’.
Ante la petición de Joaquín, Carmen Morales y Shaila Dúrcal no han dudado en interpretar el clásico tema en Emparejados.
Un bonito momento protagonizado por las hijas de Rocío Dúrcal que ha emocionado a Joaquín y a Susana Saborido. ¡Descúbrelo!
