Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Amanda no sabía lo que le esperaba al final de esa noche en la mansión Oramas. La joven ya no puede sentirse segura después de que la comandante Serrano le haya dicho que Saúl colecciona fotos suyas. ¡Está obsesionado con ella!

Y Saúl, que ya tuvo un acercamiento con Amanda cuando escapó de la cárcel, se prepara para cortejarla. Toca al timbre de la mansión Oramas vestido como un auténtico galán: un traje blanco, un ramo gigante de flores y su mejor sonrisa.

Amanda no puede creerse lo que está viendo sus ojos. Le mira aterrada, sin saber qué esperar de todo esto. Saúl cree que es una visita amistosa, preocupado por la salud de “su futuro suegro”, pero Amanda decide cortar por lo sano cuanto antes.

“Como vuelvas a acercarme a mí, te juro que te denuncio, loco de mierda”, le dice Amanda, de manera muy seca y dura, para después cerrar la puerta y asimilar que el peligro ronda su casa. ¿Qué hará Saúl después de este revés?