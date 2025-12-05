Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 47

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Saúl se presenta en la mansión Oramas, con traje y unas flores con la excusa de ver a “su futuro suegro”, lo que provoca el terror de la joven.

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Amanda no sabía lo que le esperaba al final de esa noche en la mansión Oramas. La joven ya no puede sentirse segura después de que la comandante Serrano le haya dicho que Saúl colecciona fotos suyas. ¡Está obsesionado con ella!

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Y Saúl, que ya tuvo un acercamiento con Amanda cuando escapó de la cárcel, se prepara para cortejarla. Toca al timbre de la mansión Oramas vestido como un auténtico galán: un traje blanco, un ramo gigante de flores y su mejor sonrisa.

Amanda no puede creerse lo que está viendo sus ojos. Le mira aterrada, sin saber qué esperar de todo esto. Saúl cree que es una visita amistosa, preocupado por la salud de “su futuro suegro”, pero Amanda decide cortar por lo sano cuanto antes.

“Como vuelvas a acercarme a mí, te juro que te denuncio, loco de mierda”, le dice Amanda, de manera muy seca y dura, para después cerrar la puerta y asimilar que el peligro ronda su casa. ¿Qué hará Saúl después de este revés?

Ángela Chica

Ángela Chica desvela todos los secretos de Sara, su personaje de La Encrucijada: “Sabe cuidarse a sí misma”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

La ilusión se apodera de Octavio al descubrir que va a ser abuelo: ¡Amanda le dice que está embarazada!

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

“No he tenido que presionarlo”: un hombre se entrega como el asesino de Emilio y libera de culpa a Octavio

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”
Mejores momentos | Capítulo 47

Laura le exige a Álvaro que escoja bando tras la amenaza de los Aparicio: “No soy una mujer de doble cara”

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!
Mejores momentos | Capítulo 47

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia
El domingo, segundo capítulo

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Mientras Renata y Domingo continúan con su humilde vida en Punta do Bico, los Valdés viven por encima de sus posibilidades en Cuba.

Seyran, en peligro: la venganza de Mezide golpea a la familia Korhan
En el próximo capítulo

“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Un nuevo capítulo de Una nueva vida llega este domingo cargado de tensión. Mientras todos intentan averiguar quién ha enviado la macabra amenaza a Halis y Hattuç, Akin y su madre secuestran a Seyran.

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Carmen

Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

Andrés

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Publicidad