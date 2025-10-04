Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal
La emotiva historia de Pablo Tovar tras su accidente de moto: “El deporte me ha salvado la vida”
El protagonista del ¿Quién es quién? ha relatado cómo cambio su vida a los 21 años tras un accidente de moto que le dejó en silla de ruedas.
Pablo Tovar se ha presentado como un joven sevillano de 38 años y ha confesado que en 2008 tuvo un accidente de moto que le provocó una lesión medular y desde ese momento va en silla de ruedas.
El protagonista del ¿Quién es quién? ha asegurado que gracias al trabajo su familia y sobre todo el deporte ha conseguido salvar su vida.
Pablo Tovar ha competido en Esquí alpino y ha sido más de una vez campeón de España en ese deporte y ahora es psicoterapeuta y se dedica a divulgar sobre salud mental en las redes sociales.
