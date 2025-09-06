“El rabo también se come”: Bertín Osborne se la juega por su hija en la pirámide del picante

La Pirámide del picante saca las confesiones más comprometidas de los invitados y presentadores de Emparejados.

La primera pregunta de Susana y Joaquín para los invitados ha sido “¿Qué pareja de tu hija/padre es la que peor te ha caído?”.

Una pregunta ante la que Bertín estaba dispuesto a responder, pero su hija Alejandra le ha parado los pies, “te callas, te callas”, le decía Alejandra a su padre.

Ante la insistencia de Alejandra, Bertín Osborne ha cogido las gildas incendiarias y ha formulado una pregunta, “¿hay que quitar el rabo este?”, a lo que Joaquín Sánchez le ha contestado contundente, “el rabo también se come”.

Bertín ha disfrutado con el picante ganándose el apodo de “Bertineitor” por parte de Joaquín.