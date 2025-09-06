La exclusiva de Bertín Osborne en Emparejados: “Me he hecho la vasectomía”

Bertín Osborne ha llegado a pecho descubierto a Emparejados. El presentador ha dado una noticia en primicia nada más sentarse en el programa, “me lo estoy pasando bien sin pareja, estoy muy relajadito, además me la he cortado la coleta”, ha confesado el presentador.

Alejandra Osborne se tapaba la cara al escuchar las declaraciones de su padre en Emparejados nada más comenzar el programa.

Ante la noticia de que se ha hecho la vasectomía, Bertín Osborne ha asegurado que “no sé si me la han hecho bien porque ahora cuando hago pipí sale el chorro para allá”, bromea entre risas el invitado de Emparejados.