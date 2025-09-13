El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

Joaquín ha relatado su momento sexual más extraño con Susana Saborido en el que ha contado cómo la llegó a chupar los dedos de los pies.

“Joaquín dice que me chupó el dedo gordo del píe” ha afirmado Susana Saborido en el ¿Quién es quién? cuando hablan de las manías de Amparo.

Una afirmación ante la que Loles León decide dejar un mensajito a Susana Saborido, “yo creo que el verdadero amor es cuando uno te chupa los dedos de los pies con pelotillas”, una reflexión que se ha ganado el aplauso del público de Emparejados.

En el beso o cobra tenemos a Encarna, una jubilada que viene desde Jaén y nunca ha convivido con ningún hombre.

El candidato de la grada rosa es Eduardo, mientras Ramón es el candidato de la grada azul.