Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

La presentadora de Emparejados ha dado su opinión al ver la foto que su hija Salma le hizo a Joaquín nada más salir de la ducha.

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Susana Saborido ha dejado a todos sin palabras cuando ha enseñado la fotografía más sexy que tiene en su teléfono en la que enseña unos espectaculares abdominales.

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

Tras aplaudir la imagen de su mujer, Joaquín no ha dudado en afirmar que “la mejor foto es la mía”. El presentador de Emparejados ha enseñado una imagen que le tomó su hija Salma al salir de la ducha.

Con medio cuerpo desnudo el futbolista presumía de cuerpazo en la fotografía tomada por la menor de sus hijas.

“Eres muy mamarracho”, le ha dicho Susana Saborido al ver la fotografía más sexy que tiene Joaquín en su teléfono móvil.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios: “Cómete la anchoa por tu bien”

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido: “Te chupé el dedo gordo del pie”

El presentador de Emparejados se aventura a contar su momento sexual más raro para evitar comer las bolitas de queso explosivo en La pirámide del picante.

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

La actriz ha relatado su desastroso encuentro sexual con el actor de Reino Unido en el que Loles León acabó cayéndose por unas escaleras.

Susana Saborido ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Susana Saborido, ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

La confesión de Loles León: “Yo llevo 19 años sin nadie, soy muy ligona sin penetración”

La confesión de Loles León: “Yo llevo 19 años sin nadie, soy muy ligona sin penetración”

Eva González

Así ve Eva González a los coaches de La Voz 2025: "Mika es sorprendente"

Publicidad