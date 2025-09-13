“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

Susana Saborido ha dejado a todos sin palabras cuando ha enseñado la fotografía más sexy que tiene en su teléfono en la que enseña unos espectaculares abdominales.

Tras aplaudir la imagen de su mujer, Joaquín no ha dudado en afirmar que “la mejor foto es la mía”. El presentador de Emparejados ha enseñado una imagen que le tomó su hija Salma al salir de la ducha.

Con medio cuerpo desnudo el futbolista presumía de cuerpazo en la fotografía tomada por la menor de sus hijas.

“Eres muy mamarracho”, le ha dicho Susana Saborido al ver la fotografía más sexy que tiene Joaquín en su teléfono móvil.