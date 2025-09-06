La madre de María José Suárez se sincera sobre Álvaro Muñoz Escassi: “Entró en casa como un huracán”

En el ¿Quién es quién? presentado por Almudena Cid, Joaquín y Susana frente a Bertín y Alejandra tenían que adivinar quién de las dos candidatas era la madre de María José Suárez.

Pepita y Josefá han expuesto sus argumentos para demostrar que eran la madre de la modelo. A la hora de hablar de los pretendientes de María José Suárez, ha salido un nombre, el de Álvaro Muñoz Escassi.

Pepita, defendiendo a su hija, ha relatado cómo fue la llegada del jinete a sus vidas, “entró en casa como un huracán” ha asegurado. Una frase que ha dejado claro a ambas parejas quién era la madre de María José.

Pepita ha sido la opción elegida tanto por la grada rosa como por la grada azul, la modela ha confirmado que su madre es Pepita otorgando 500 euros a cada equipo.