Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne 

La madre de María José Suárez se sincera sobre Álvaro Muñoz Escassi: “Entró en casa como un huracán”

La protagonista del ¿Quién es quién? ha sido la modelo María José Suárez y hemos descubierto los secretos mejor guardados de la mano de su madre en Emparejados.

Carmen Pardo
Publicado:

En el ¿Quién es quién? presentado por Almudena Cid, Joaquín y Susana frente a Bertín y Alejandra tenían que adivinar quién de las dos candidatas era la madre de María José Suárez.

Pepita y Josefá han expuesto sus argumentos para demostrar que eran la madre de la modelo. A la hora de hablar de los pretendientes de María José Suárez, ha salido un nombre, el de Álvaro Muñoz Escassi.

Pepita, defendiendo a su hija, ha relatado cómo fue la llegada del jinete a sus vidas, “entró en casa como un huracán” ha asegurado. Una frase que ha dejado claro a ambas parejas quién era la madre de María José.

Pepita ha sido la opción elegida tanto por la grada rosa como por la grada azul, la modela ha confirmado que su madre es Pepita otorgando 500 euros a cada equipo.

Programas

