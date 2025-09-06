Joaquín confiesa su peor experiencia sexual con Susana Saborido: “Tenía los huevos achicharrados”

La última pregunta de la Pirámide del picante es el postre, una comida extremadamente picante que en este caso era una tarta en erupción.

En esta pregunta deben contestar tanto invitados como presentadores, pero en esta ocasión han hecho una excepción y han dado por válida la respuesta si los que respondían eran Joaquín y Susana.

La cuestión era confesar su peor experiencia sexual, tras debatir mucho, el matrimonio ha decidido contar la anécdota.

Joaquín se ha levantado y ha descrito su peor experiencia sexual con los geles para el sexo de frío y calor durante unas vacaciones con Susana Saborido.

Joaquín confiesa que abrieron los botes y empezaron pimpán, “ni pimpán ni pimpín”, le corrige Susana. “Cuando llevábamos dos o tres minutitos yo noté que algo me estaba quemando”, ha asegurado el presentador de Emparejados. Una experiencia que nunca van a querer repetir Joaquín Sánchez y Susana Saborido.