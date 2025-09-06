Antena 3 LogoAntena3
Joaquín confiesa su peor experiencia sexual con Susana Saborido: “Tenía los huevos achicharrados”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han decidido responder esta íntima cuestión para evitar que ellos junto a Bertín Osborne y Alejandra Ortiz tuvieran que comer la tarta en erupción.

Carmen Pardo
La última pregunta de la Pirámide del picante es el postre, una comida extremadamente picante que en este caso era una tarta en erupción.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido revelan con qué famoso harían un trío

En esta pregunta deben contestar tanto invitados como presentadores, pero en esta ocasión han hecho una excepción y han dado por válida la respuesta si los que respondían eran Joaquín y Susana.

La cuestión era confesar su peor experiencia sexual, tras debatir mucho, el matrimonio ha decidido contar la anécdota.

Joaquín se ha levantado y ha descrito su peor experiencia sexual con los geles para el sexo de frío y calor durante unas vacaciones con Susana Saborido.

Joaquín confiesa que abrieron los botes y empezaron pimpán, “ni pimpán ni pimpín”, le corrige Susana. “Cuando llevábamos dos o tres minutitos yo noté que algo me estaba quemando”, ha asegurado el presentador de Emparejados. Una experiencia que nunca van a querer repetir Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

