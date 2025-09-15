La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

Amparo García, una joven técnico de farmacia, de familia gitana y una apasionada de la moda ha llegado a Emparejados cumpliendo su sueño de salir en televisión.

La primera pregunta a la que tienen que responder en ¿quién es el marido de Amparo?, Bibiana y Loles han optado por Fernando mientras que Joaquín y Susana han apostado por Ramiro. Las invitadas consiguen 500 euros para la grada azul para el púbico al adivinar quién es el marido de Amparo.

La madre de Amparo ha sido la segunda opción, los presentadores junto con las invitadas han tenido que adivinar quién es la madre de la visitante entre Remedios y Ángela. Han acertado los dos equipos y se han llevado 500 euros para cada grada.

La hermana de Amparo ha sido la tercera persona que tenían que adivinar en Emparejados, entre Mari Luz y Charo. Otra relación que Susana y Joaquín y Loles y Bibiana han acertado y han otorgado otros mil euros a cada grada.

El sobrino de Amparo ha sido el último parentesco que tienen que adivinar en el ¿Quién es quién? Entre Manolé y Víctor ambos equipos han votado por Víctor y su sobrino era Manolé.

En el doble o nada les ha tocado descubrir quién es el cliente que va habitualmente a la farmacia de Amparo, ¿será Antonio o Carmen? La intuición de Joaquín y Susana da 3.000 euros a la grada rosa y Bibiana Fernández y Loles León consiguen 4.000 euros para la grada azul.