Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

Las invitadas han tenido buenas premoniciones en el ¿Quién es quién? consiguiendo una buena cantidad de dinero para la grada azul.

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Amparo García, una joven técnico de farmacia, de familia gitana y una apasionada de la moda ha llegado a Emparejados cumpliendo su sueño de salir en televisión.

La primera pregunta a la que tienen que responder en ¿quién es el marido de Amparo?, Bibiana y Loles han optado por Fernando mientras que Joaquín y Susana han apostado por Ramiro. Las invitadas consiguen 500 euros para la grada azul para el púbico al adivinar quién es el marido de Amparo.

La madre de Amparo ha sido la segunda opción, los presentadores junto con las invitadas han tenido que adivinar quién es la madre de la visitante entre Remedios y Ángela. Han acertado los dos equipos y se han llevado 500 euros para cada grada.

La hermana de Amparo ha sido la tercera persona que tenían que adivinar en Emparejados, entre Mari Luz y Charo. Otra relación que Susana y Joaquín y Loles y Bibiana han acertado y han otorgado otros mil euros a cada grada.

El sobrino de Amparo ha sido el último parentesco que tienen que adivinar en el ¿Quién es quién? Entre Manolé y Víctor ambos equipos han votado por Víctor y su sobrino era Manolé.

En el doble o nada les ha tocado descubrir quién es el cliente que va habitualmente a la farmacia de Amparo, ¿será Antonio o Carmen? La intuición de Joaquín y Susana da 3.000 euros a la grada rosa y Bibiana Fernández y Loles León consiguen 4.000 euros para la grada azul.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Alcalde de Madrid en Espejo Público.

El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"

Fabiolo

Fabiolo vuelve a conquistar a las estrellas del cine español: de Alejandro Amenábar a Belén Rueda

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

Delegado del Gobierno en Madrid.
Protestas

El delegado del Gobierno mantiene que las manifestaciones en La Vuelta fueron pacíficas: "Que nadie lo disfrace de violencia"

Rifirrafe, protestas Vuelta a España
Vuelta a España

Tensión en Espejo Público por las protestas que impidieron el final de la Vuelta a España: "Justificamos la violencia"

Polémica protestas de La Vuelta.
Altercados La Vuelta

Ángel Más, defensor del ciclismo israelí en La Vuelta a España: "Los manifestantes nos seguían con un afán linchador"

El presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio Ángel Más estuvo en La Vuelta ondeando una bandera de Israel para animar a su equipo. Cuenta la persecución que sufrió por parte de los manifestantes.

Joaquín y Susana, destrozados por el picante: “Esto es como colonia, es una barbaridad”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Joaquín y Susana, destrozados por el picante: “Esto es como colonia, es una barbaridad”

La pareja ha tenido que probar el Risotto extra hot tras la respuesta de Loles León y Bibiana Fernández en La pirámide del picante.

Arón Piper, invitado en El Hormiguero

Esta noche, Arón Piper cuenta detalles de su primer álbum en El Hormiguero

Angelines

Angelines decidió combatir la soledad no deseada tras su jubilación: "Hay que buscar alicientes a la vida"

Bibiana Fernández se sincera: “Me dieron 20 millones de la época por posar en Interviú”

Bibiana Fernández se sincera: “Me dieron 20 millones de la época por posar en Interviú”

Publicidad