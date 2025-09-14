Antena 3 LogoAntena3
Bibiana Fernández se sincera: “Me dieron 20 millones de la época por posar en Interviú”

Las invitadas de Emparejados han explicado cuánto han llegado a cobrar por posar ligeras de ropa o desnudas en una revista erótica.

Carmen Pardo
Publicado:

Loles León y Bibiana Fernández responden a la pregunta más ‘hot’ planteada por Joaquín y Susana, ¿cuánto han llegado a cobrar las actrices por posar desnudas para una revista?

Bibiana Fernández se ha lanzado a responder, “en la época en la que había pesetas, tengo muy buen recuerdo, me dieron 20 millones de pesetas”.

Loles León ha asegurado que “yo salí en Interviú mostrando un poquito de culito y no cobré nada, nunca he cobrado por las revistas”, ha afirmado la actriz en Emparejados.

