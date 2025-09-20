Antena 3 LogoAntena3
Victoria de Marichalar se sincera sobre si tiene pareja: “Estoy ahí, ahí”

La invitada explica la situación sentimental que está viviendo en este momento y lo que para ella significa tener pareja.

Carmen Pardo
Joaquín y Susana han querido saber si Victoria de Marichalar y Rocío Laffón están ahora en pareja, “Rochi está casada”, ha bromeado la nieta del rey emérito al hablar de su mejor amiga.

Rocío Laffón ha explicado cómo es Victoria de Marichalar a la hora de ilusionarse con alguien, “ella puede llevar un año ligando con alguien, pero si no le ha pedido salir, ella dice que no tiene novio”, ha contado la sevillana.

Victoria de Marichalar se ha sincerado sobre lo que para ella significa tener una pareja, “hay que tener una conversación más seria, yo estoy ahí, ahí”, ha asegurado la invitada con respecto a su actual situación sentimental.

