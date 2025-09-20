Victoria de Marichalar se sincera sobre si tiene pareja: “Estoy ahí, ahí”

Joaquín y Susana han querido saber si Victoria de Marichalar y Rocío Laffón están ahora en pareja, “Rochi está casada”, ha bromeado la nieta del rey emérito al hablar de su mejor amiga.

Rocío Laffón ha explicado cómo es Victoria de Marichalar a la hora de ilusionarse con alguien, “ella puede llevar un año ligando con alguien, pero si no le ha pedido salir, ella dice que no tiene novio”, ha contado la sevillana.

Victoria de Marichalar se ha sincerado sobre lo que para ella significa tener una pareja, “hay que tener una conversación más seria, yo estoy ahí, ahí”, ha asegurado la invitada con respecto a su actual situación sentimental.