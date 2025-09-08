Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne
“Esto es una condena”: Joaquín bromea sobre sus más de 20 años de matrimonio con Susana Saborido
Cuando Anna Simon pregunta a la pareja formada por Joaquín y Susana sobre los años que llevan casados, el presentador de Emparejados no ha podido evitar hacer humor de ello.
Anna Simon ha pisado el plató de Emparejados con ganas de ayudar a dos candidatos a buscar el amor en el Beso o cobra.
Pero antes de comenzar la sección, la presentadora ha querido hablar de amor con Joaquín Sánchez y Susana Saborido. “¿Cuánto tiempo lleváis casados?”, les pregunta Anna Simon a los presentadores de Emparejados.
“20 años casados y nos hemos casado otra vez”, le ha confirmado Susana Saborido a Anna Simon. Joaquín va poniendo caras ante las afirmaciones de su mujer, un momento que el exfutbolista aprovecha para bromear sobre ello, “esto es una condena”, ha confesado Joaquín.
Susana Saborido no tiene claro si llegarán a los 50 años de casados, otro momento que Joaquín ha puntualizado en un alarde de romanticismo.
Anna Simon llega con mucha fuerza para presentar el Beso o cobra.
