Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

“Esto es una condena”: Joaquín bromea sobre sus más de 20 años de matrimonio con Susana Saborido

Cuando Anna Simon pregunta a la pareja formada por Joaquín y Susana sobre los años que llevan casados, el presentador de Emparejados no ha podido evitar hacer humor de ello.

Joaquín bromea sobre sus más de 20 años de matrimonio con Susana Saborido

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Anna Simon ha pisado el plató de Emparejados con ganas de ayudar a dos candidatos a buscar el amor en el Beso o cobra.

Pero antes de comenzar la sección, la presentadora ha querido hablar de amor con Joaquín Sánchez y Susana Saborido. “¿Cuánto tiempo lleváis casados?”, les pregunta Anna Simon a los presentadores de Emparejados.

“20 años casados y nos hemos casado otra vez”, le ha confirmado Susana Saborido a Anna Simon. Joaquín va poniendo caras ante las afirmaciones de su mujer, un momento que el exfutbolista aprovecha para bromear sobre ello, “esto es una condena”, ha confesado Joaquín.

Susana Saborido no tiene claro si llegarán a los 50 años de casados, otro momento que Joaquín ha puntualizado en un alarde de romanticismo.

Anna Simon llega con mucha fuerza para presentar el Beso o cobra.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Joaquín bromea sobre sus más de 20 años de matrimonio con Susana Saborido

“Esto es una condena”: Joaquín bromea sobre sus más de 20 años de matrimonio con Susana Saborido

Joaquín Manso

Joaquín Manso sobre el anuncio Sánchez contra Israel: "Hay que reconocerle que el tono institucional y el contenido de la declaración son acertados"

Esta noche, Mar Flores presenta en exclusiva su autobiografía ‘Mar en calma’ en El Hormiguero

Esta noche, Mar Flores presenta en exclusiva su autobiografía ‘Mar en calma’ en El Hormiguero

El baile más sensual de María José Suárez en Emparejados
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

El baile más sensual de María José Suárez en Emparejados

Vivir a plazos
Nos lo cuenta

La angustia de Joana por vivir a plazos: "Llevo diez años devolviendo dos créditos que pedí... y los que me quedan"

La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne: “Me sentía atraída por un amigo de mi padre que se ha casado hace poco”

Los invitados de Emparejados no han dudado en responder sobre si alguna vez se han sentido atraídos por un amigo del otro.

Emparejados arrasa en su estreno con un 13% de audiencia, líder y lo más visto de la noche del sábado
Audiencias

Emparejados arrasa en su estreno con un 13% de audiencia, líder y lo más visto de la noche del sábado

Emparejados se estrena por todo lo alto con Joaquín Sánchez y Susana Saborido al frente, que lidera y es lo más visto de la noche del sábado.

¿Qué relación tienen Bertín Osborne y Susana Saborido?

¿Qué relación tienen Bertín Osborne y Susana Saborido?

juan del val

La foto de Juan del Val que ha revolucionado las redes: sin barba… ¡y poniendo morritos!

Receta ideal para los niños: Postre helado de yogur con frutas de Arguiñano

Prepara la vuelta al cole con estas cinco recetas para merendar de Karlos Arguiñano

Publicidad