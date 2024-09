Emparejados | Jesús Janeiro y María José Campanario

La bonita declaración de amor de Jesulín a María José Campanario: “Me quito el sombrero ante mi mujer”

El torero ha revelado en el plató de Emparejados algo que no le ha gustado que hayan dicho de su mujer: “Yo sé con quién me he casado”, afirmaba Jesulín.