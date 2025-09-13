La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios: “Cómete la anchoa por tu bien”

Las invitadas les han lanzado una comprometida pregunta a los presentadores de Emparejados, “¿Si tuvierais que volver con un ex, con cuál sería?”, les han lanzado Loles León y Bibiana Fernández al matrimonio.

Susana Saborido ha hecho un gesto de exclamación y le ha lanzado una clara advertencia a Joaquín, “te digo una cosa, cómete la anchoa, que la anchoa dura un minuto el picor, lo mío puede durar un año”.

Joaquín ha intentado defenderse tras la advertencia de su mujer, “diré a mi favor que yo solamente podría volver con una ex”, ha dicho el presentador de Emparejados.

Una aclaración ante la que Susana Saborido se ha lanzado a atacar a su marido, “esa exnovia es como quién tiene un tío en Alcalá ni tiene novio ni tiene nada”. Finalmente, los presentadores no dudan en comerse la anchoa.