La confesión de Loles León: “Yo llevo 19 años sin nadie, soy muy ligona sin penetración”

La actriz ha desvelado uno de sus secretos más íntimos a Joaquín y Susana Saborido en Emparejados.

Carmen Pardo
Publicado:

Loles León no ha mostrado ningún reparo a la hora de hablar de sexo con Joaquín y Susana Saborido. La actriz ha asegurado ser la que más liga con respecto a su amiga, Bibiana Fernández, pero nos ha dejado una sorprendente confesión en el programa.

“Yo llevo sin nadie 19 años, sin nada”, ha asegurado Loles León en Emparejados, “si es que ella tiene muchos juguetes, no te puedes acercar a su mesilla de noche”, ha puntualizado Bibiana Fernández.

La invitada ha confesado que “es la época más feliz de mi vida y yo ya me arreglo mis asuntos, yo soy muy ligona sin penetración”, ha concluido Loles León ante un sorprendido Joaquín.

Eva González

Así ve Eva González a los coaches de La Voz 2025: "Mika es sorprendente"

Soledad

Fumadora en contra del anteproyecto de Ley Antitabaco: "Me joroba la prohibición, pero que luego me lo vendan para ganar pasta"

