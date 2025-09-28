“¡Qué bonito!”, Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados

Cristian elige a Javi para enfrentarse en el Beso o cobra, el candidato ha elegido al higienista dental por “gestos y miradas” que ha visto durante el programa.

A la hora de mirarse a los ojos y darse los motivos por los que deberían seguir conociéndose Cristian le propone “vivir muchas cosas juntos y que confíe en él para vivir muchas cosas juntos”.

Por su parte Javi le ha confesado a Cristián que “le gustaría conocerle fuera para tener algo bonito”, ambos se piden confiar el uno en el otro para no traicionarse en el Beso o cobra.

Cuando Anna Simon descubre lo que han escrito beso, una alegría que hace que ambos se fundan en un mágico momento deshaciendo todas las dudas que tenían.