Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

“¡Qué bonito!”, Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados

Los dos han elegidos beso para poder seguir conociéndose y vivir el comienzo de su historia de amor en un viaje a Punta Cana. Así han vivido el mágico momento en Emparejados.

Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Cristian elige a Javi para enfrentarse en el Beso o cobra, el candidato ha elegido al higienista dental por “gestos y miradas” que ha visto durante el programa.

A la hora de mirarse a los ojos y darse los motivos por los que deberían seguir conociéndose Cristian le propone “vivir muchas cosas juntos y que confíe en él para vivir muchas cosas juntos”.

Por su parte Javi le ha confesado a Cristián que “le gustaría conocerle fuera para tener algo bonito”, ambos se piden confiar el uno en el otro para no traicionarse en el Beso o cobra.

Cuando Anna Simon descubre lo que han escrito beso, una alegría que hace que ambos se fundan en un mágico momento deshaciendo todas las dudas que tenían.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados

“¡Qué bonito!”, Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados

Mika

La fluidez de Mika para hablar español: “Me dan celos, habla mejor que yo”

La increíble historia de Iván López, el futbolista ciego que ha creado ‘Lo que me faltaba por ver”

La increíble historia de Iván López, el futbolista ciego que ha creado ‘Lo que me faltaba por ver”

Sartenes
Salud

¿Qué sartén es mejor para la salud? El motivo detrás del 'boom' de las sartenes de acero inoxidable

Sebastián Yatra
Mejores momentos | Audiciones

“A veces siento demasiado, y eso me asusta del amor”: las declaraciones de Sebastián Yatra en La Voz

Sebastián Yatra
Mejores momentos | Audiciones

La improvisada audición de Sebastián Yatra para ‘conquistar’ a Malú: “Mi único sueño es irme con ella”

El cantante colombiano nos ha regalado un momento único interpretando una versión muy especial tocando en directo la guitarra.

Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín: “Si eso es el amor, yo te hago el amor todos los días a todas horas”

El torero ha querido dejar una definición de lo que para él supone hacer el amor en su matrimonio. Unas palabras que Susana Saborido se ha tomado al pie de la letra.

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis: “Me quedé prendado con ella”

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

Publicidad