Actuación | Última semifinal

Aroa ilumina la última semifinal de La Voz con su versión de ‘Bésame bonito’

La talent, que ha sido la gran apuesta de Pablo López, volvió a conquistar el escenario con su actuación.

aroa

Celia Gil
Aroa, del equipo de Pablo López, ha sido la última talent en actuar de manera individual en el escenario y lo ha hecho con una actuación llena de frescura, magia y emoción.

La talent ha escogido ‘Bésame bonito’, de Carmen De León, un tema que encaja con su estilo cálido, juvenil y lleno de personalidad con el que ha vuelto a enamorar a su coach.

Una noche más, Aroa ha transmitido una emoción única. La joven que estuvo con Pablo López en La Voz Kids, cumple su sueño de llegar a la última semifinal de la mano del malagueño. ¡Así ha sido su actuación!

