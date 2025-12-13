Aroa ilumina la última semifinal de La Voz con su versión de ‘Bésame bonito’

Aroa, del equipo de Pablo López, ha sido la última talent en actuar de manera individual en el escenario y lo ha hecho con una actuación llena de frescura, magia y emoción.

La talent ha escogido ‘Bésame bonito’, de Carmen De León, un tema que encaja con su estilo cálido, juvenil y lleno de personalidad con el que ha vuelto a enamorar a su coach.

Una noche más, Aroa ha transmitido una emoción única. La joven que estuvo con Pablo López en La Voz Kids, cumple su sueño de llegar a la última semifinal de la mano del malagueño. ¡Así ha sido su actuación!