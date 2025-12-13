Antena3
Actuación | última semifinal

La actuación de Joaquina con las semifinalistas de Malú conquista al público

Las tres se subieron al escenario para cantar ‘No llames lo mío nuestro’ y emocionar a Malú.

joaquina

Celia Gil
Publicado:

Joaquina, asesora del equipo de Malú, regresó a la edición para una de las actuaciones más especiales de la noche. La artista volvió al escenario del programa para unirse a las semifinalistas del equipo y cantar ‘No llames lo mío nuestro’, creando una actuación cargada de emoción, fuerza y complicidad.

Juntas, Joaquina, Audrey y Victoria ofrecieron una versión intensa y llena de matices, que nos enamoró mucho más a medida que avanzaba la canción.

Con una puesta en escena elegante y una interpretación llena de sentimiento, este número se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

