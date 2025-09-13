Antena 3 LogoAntena3
Avance Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Bibiana Fernández y Loles León, en Emparejados: “Venimos abiertas a todo tipo de experiencias”

Las actrices y amigas llegan a Emparejados con muchas ganas de pasarlo bien y abiertas a todo tipo de propuestas por parte de Joaquín y Susana. Disfruta de la visita de Bibiana Fernández y Loles León esta noche a las 22:00 horas.

Las actrices visitan Emparejados

Carmen Pardo
Publicado:

Loles León llega muy bien acompañada a Emparejados de la mano de Bibiana Fernández. “Ella me quiere dirigir todo el tiempo” ha asegurado Bibiana ante su amiga.

La actriz catalana espera muchas sorpresas y asegura “estar abierta a todo tipo de experiencias”, Bibiana define a su amiga como “dos gemelas, cuando una se abre, se abre la otra y lo mismo si se cierra, somos como una almeja”, ha bromeado la actriz.

Disfruta de la entrevista de estas dos mujeres de armas tomar, esta noche a las 22:00 horas en Emparejados.

Programas

