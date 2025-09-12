Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 12 de septiembre

Rosa rememora su vocación de profesora al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra

La concursante ha destacado el “ambiente de complicidad y compañerismo” que se ha vivido en el plató, especialmente con su equipo.

Rosa rememora su vocación de profesora al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Hace unos días, al entrar en el club de los bicentenarios de Pasapalabra, Rosa aseguraba su propósito de volver a su trabajo como profesora una vez termine esta experiencia televisiva. Ahora lo tiene aparcado y, sin embargo, ha demostrado que la enseñanza es su vocación al mencionarla en el momento de dar las gracias a los invitados.

Rosa, concursante de Pasapalabra

“Como profesora, una de las cosas que más me gusta experimentar es cuando se crea ese ambiente de complicidad y compañerismo entre todos los estudiantes”, ha revelado la concursante gallega. Lo ha comparado con el ambiente que se ha vivido en el plató con Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito.

Además, el equipo de Rosa ha sacado notaza en este programa porque la concursante ha terminado las pruebas con más segundos que Manu. Por lo tanto, ha sido la encargada de empezar El Rosco. ¡No te pierdas su mensaje en el vídeo!

