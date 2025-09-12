Localizan en estado crítico a Marian Izaguirre, famosa tiktoker mexicana que llevaba desparecida varios días

La famosa tiktoker Marian Izaguirre, de 23 años, ha sido encontrada en Morelia (Michoacán) tras permanecer cinco días desparecida y mantener a todo su entorno en vilo.

El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informaba de que todo apunta a un caso de violencia intrafamiliar, que provoco la huida de la joven desde Uruapan a Morelia, donde se alojó en un hotel para refugiarse de las redes y lo ocurrido. También afirmó, que Izaguirre se encuentra en estado crítico y ha sido ingresada en el Hospital de la Mujer para recibir terapia intensiva.

La desaparición de Marian Izaguirre

Todo comenzaba el 2 de septiembre, cuando la fiscalía general de Michoacán emitía una Altera Alba por la creadora de contenido.

Alerta Alba Marian Izaguirre | Fiscalía General de Michoacán

En el documento, además de indicar una descripción de su vestimenta y sus características físicas, se confirmó que fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre, en un Kía Río, de color rojo, en la ciudad de Uruapan.

El 4 de septiembre, Carlos Manzano, presidente del municipio de Uruapan, afirmó ante los medios locales que Marian había salido de la ciudad en su automóvil tras una aparente "discusión fuerte con su mamá".

Finalmente, el 6 de septiembre fue localizada por las autoridades y trasladada urgentemente al hospital en el que se encuentra actualmente.

Revuelo en sus redes

Una de las últimas publicaciones de la influencer, es un video en el que aparece maquillada como un payaso y cantando la canción ¿Por qué te vas?' de Jannette.

En esta misma, muchos de sus seguidores le han mandado comentarios de ánimo y apoyo, muy afectados por su salud. Toda su comunidad está a la espera de que Marian se recupere lo antes posible.

