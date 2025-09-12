MÉXICO
Localizan en estado crítico a Marian Izaguirre, famosa tiktoker mexicana que llevaba desparecida varios días
La influencer, que ha estado cinco días desparecida, ha sido hospitalizada en estado crítico tras ser localizada en un hotel de Morelia.
La famosa tiktoker Marian Izaguirre, de 23 años, ha sido encontrada en Morelia (Michoacán) tras permanecer cinco días desparecida y mantener a todo su entorno en vilo.
El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informaba de que todo apunta a un caso de violencia intrafamiliar, que provoco la huida de la joven desde Uruapan a Morelia, donde se alojó en un hotel para refugiarse de las redes y lo ocurrido. También afirmó, que Izaguirre se encuentra en estado crítico y ha sido ingresada en el Hospital de la Mujer para recibir terapia intensiva.
La desaparición de Marian Izaguirre
Todo comenzaba el 2 de septiembre, cuando la fiscalía general de Michoacán emitía una Altera Alba por la creadora de contenido.
El 4 de septiembre, Carlos Manzano, presidente del municipio de Uruapan, afirmó ante los medios locales que Marian había salido de la ciudad en su automóvil tras una aparente "discusión fuerte con su mamá".
Finalmente, el 6 de septiembre fue localizada por las autoridades y trasladada urgentemente al hospital en el que se encuentra actualmente.
Revuelo en sus redes
En esta misma, muchos de sus seguidores le han mandado comentarios de ánimo y apoyo, muy afectados por su salud. Toda su comunidad está a la espera de que Marian se recupere lo antes posible.
