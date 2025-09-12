Sofía Suescun y Kiko Jiménez reaparecen sonrientes y agarrados de la mano ignorando la polémica con Juan Faro

Sofía Suescun y Kiko Jiménez llevan un tiempo siendo los protagonistas de la actualidad después de que algunos medios de comunicación difundiesen una serie de informaciones en las que aseguraban que la influencer habría sido infiel a su novio con Juan Faro.

La revista Lecturas llegó a decir que la pareja habría estado al borde de la ruptura y que habría sido el propio Juan Faro el que avisó a Kiko Jiménez de que su novia le estaba siendo infiel.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en un evento | Gtres

De momento, ni Kiko ni Sofía se han pronunciado al respecto y lo que único que hicieron fue poner tierra de por medio a las especulaciones yéndose de vacaciones a Tailandia.

Su vuelta a Madrid

La pareja fue pillada en el aeropuerto de vuelta de este viaje idílico que puede que les sirviese para hablar sus cosas y reconciliarse después de todos los rumores de crisis que les perseguían tras salir a la luz esta supuesta infidelidad.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en el aeropuerto | Europa Press

En ese momento, no quisieron atender a los medios de comunicación que allí se encontraron y es que, parece que Kiko y Sofía han decidido blindar su vida privada de ahora en adelante.

Sonrientes y ajenos a la polémica

Las cámaras de Europa Press les pillaban de nuevo por la calle, esta vez, en el centro de Madrid, agarrados de la mano y sonrientes.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez por Madrid | Europa Press

Y aunque los reporteros volvían a preguntarles sobre su viaje y su supuesta crisis de pareja, ellos siguen en su postura de no hablar con la prensa ni desvelar nada de lo que esté pasando dentro de su relación.