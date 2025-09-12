Muere el actor chino Yu Menglong a los 37 años tras caerse de un edificio

El actor, cantante y director chino Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, alcanzó la fama tras protagonizar la serie Go Princess Go y consolidó su carrera con el exitoso drama Eternal Love.

Además de la actuación, desarrolló una trayectoria como cantante, modelo y director de vídeos musicales.

El artista de la región china de Xinjiang ha fallecido a los 37 años tras caer desde un edificio en el distrito de Chaoyang, en Beijing (Pekín). Su agencia de representación ha confirmado la noticia a través de un comunicado en la red social Weibo:

"Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro amado Menglong murió el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier criminalidad. Esperamos que descanse en paz y que sus seresqueridos se mantengan fuertes", decía el mensaje recogido por AsiaOne.

Según un post que publicaba un paparazzi en la misma red social, y que después ha sido eliminado, el artista ha fallecido "tras caer desde una gran altura".

"Fuentes cercanas revelaron que el 10 de septiembre se reunió en casa de un amigo con otras cinco o seis personas", escribía el fotógrafo. "Entró en una habitación a dormir a las 2 de la madrugada y cerró la puerta con llave", añadía.

"Cuando sus amigos salían del piso a las 6:00, no pudieron encontrarlo y solo descubrieron su cuerpo en la planta baja", decía.

"Un vecino que paseaba a su perro se puso en contacto con la policía, que ha descartado cualquier delito y la investigación continúa", explicaba en el post.

Más tarde, el mismo paparazzi hacía otra publicación, también eliminada, escribiendo: "Visité la urbanización donde ocurrió el incidente y vi que la malla de la ventana de un apartamento en elquinto piso estaba rota".

"Posteriormente, entrevisté a un miembro del personal de la urbanización, quien confirmó que el fallecido es el actor Yu Menglong y que el incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana del 11 de septiembre", aseguraba el fotógrafo.

"Menglong se cayó del quinto piso, golpeó el suelo de cemento y murió instantáneamente", terminaba diciendo.

La tragedia ha causado conmoción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento asiático, donde era considerado uno de los rostros más prometedores de su generación.