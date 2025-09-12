Publicidad
LA VOZ
“Quiero voces auténticas”: Sebastián Yatra afronta su gran debut en La Voz 2025
El colombiano se suma como coach a la séptima temporada del talent show de adultos dispuesto a descubrir nuevas voces capaces de emocionar y de conectar con millones de espectadores.
La Voz 2025 arranca el 19 de septiembre con la incorporación de Sebastián Yatra como coach en la edición de adultos. El cantante regresa al formato tras su paso por La Voz Kids.
El artista asegura que busca talentos auténticos que transmitan emociones y promete acompañarlos en una etapa llena de magia. Su debut llega con frescura, cercanía y mucha energía.