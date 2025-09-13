Helena Resano y el síndrome del nido vacío: "Decido no agarrarme a la nostalgia, sino al presente"

La soledad no deseada afecta a una de cada cinco personas y las mujeres suelen sufrirlo en mayor medida. Solemos pensar que es algo que tan solo viven las personas mayores, pero esta golpea en cualquier momento.

La periodista Helena Resano lo ha vivido en primera persona. En su caso, sufrió el síndrome del nido vacío, que se experimenta cuando los hijos dejan el domicilio familiar y tienes que aprender a vivir sin ellos.

"Creo que me ha llegado demasiado pronto, pero es ley de vida", asegura. Helena confiesa que no ha sido fácil acostumbrarse, pero es importante dejar de aferrarse a la nostalgia y el recuerdo y vivir el presente.

En su caso, ha decidido tomar medidas para evitar sentir nostalgia. Una de las que más le ha ayudado es cerrar las puertas de las habitaciones de sus hijos.

"Criamos a nuestros hijos para que sean libres", advierte la periodista, reivindicando que, aunque resulte difícil, hay que saber soltar. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!