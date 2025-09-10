"Ella me tira de la lengua": Loles León y Bibiana Fernández desatan la locura en Emparejados

Loles León y Bibiana Fernández llegarán al plató de Emparejados con muchas ganas de pasárselo bien. Una pregunta sobre las exparejas pondrá en un compromiso a Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Alegria, secretos y mucha diversión la que traerán la pareja de actrices al plató de Emparejados. No te lo pierdas, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.